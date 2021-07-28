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غياب 61 طالب وطالبة عن امتحان «الديناميكا» في القليوبية

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غياب 61 طالب وطالبة عن امتحان «الديناميكا» في القليوبية غياب 61 طالب وطالبة عن امتحان «الديناميكا» في القليوبية

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أعلن مصدر بغرفة العمليات المركزية للتربية والتعليم في القليوبية غياب 61 طالبا في امتحانات مادة الرياضيات التطبيقية «الديناميكا» للشعبة العلمية «» للثانوية العامة اليوم حيث حضر 7061 من إجمالى 7122 على مستوى لجان الإمتحان بالمحافظة.

فيما أعرب الطلاب عقب خروجهم من اللجان عن عدم رضاهم عن مستوى إمتحان الديناميكا التطبيقية الذين أدوا اليوم الأربعاء لمدة ساعتين، موضحين أنه يحتاج لحوالي 3 ساعات للإجابة عليه ويحتوى على رسومات كثيرة مما كان يستلزم تخصيص وقتا والأسئلة صعبة.

وأوضح الطلاب أن الامتحان احتوى على 25 سؤال منهم 15 سؤال في مستوى الطالب المتفوق وضم تكات عديدة والأسئلة غير مباشرة ولا تتيح للطلاب الإجابة بسرعة وشكل مباشر مما تسبب في إحباط الطلاب ودخول بعضهم في نوبات بكاء مطالبين بمراعاة صعوبة الامتحان في باقي امتحانات قسم علمي رياضة المقبلة.

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية على ضرورة توفير جميع السبل لأداء الامتحانات في حالة من الهدوء والاطمئنان لدى الطلاب، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من ، مشيرا إلى ضرورة المتابعة المستمرة لجميع اللجان.

وتابع الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية، سير انتظام امتحانات الشهادة الثانوية العامة، من داخل غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وذلك للتأكد من بدء للامتحانات وتذليل كافة المعوقات والعقبات التي تواجه الطلاب بأقصي سرعة والتعامل الفوري مع أي حالات اشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد واتخاذ اللازم طبياً للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

المصرى اليوم

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