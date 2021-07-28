شكوى من صعوبة امتحان الديناميكا في الوادي الجديد

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شكى عدد كبير من طلاب قسم الرياضيات بالثانوية العامة في الوادي الجديد من صعوبة امتحان مادة الديناميكا ،وحاجة الامتحان لوقت اضافى للاجابة على كافة الأسئلة.

وأكد الدكتور جمال حسن ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم السبت، أن إجمالى نسبة حضور طلاب شعبة العلمى رياضيات بالثانوية العامة لآداء إمتحان الديناميكا إحدى فروع الرياضيات التطبيقية بلغ 99.08 % على مستوى الادارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

وقال إن 10 لجان إمتحانية موزعة على الادارت االتعليمية الخمس بالمحافظة استقبلت طلاب الشعبة العلمية لآداء إمتحان مادة الديناميكا وسط إجراءات إحترازية مشددة لحماية الطلاب وجميع القائمين بأعمال الإمتحانات .

مشيرا الى إلتزام الجميع بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وإنضباط سير منظومة العمل بجانب المتابعة المستمرة من جانب غرفة العمليات بديوان المديرية والتواصل مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس بجانب التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة .