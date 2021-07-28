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شكاوى من صعوبة امتحان الديناميكا بلجان مدارس الأقصر

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شكاوى من صعوبة امتحان الديناميكا بلجان مدارس الأقصر شكاوى من صعوبة امتحان الديناميكا بلجان مدارس الأقصر

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اشتكى طلاب علمي الرياضة، بامتحانات الثانوية العامة من صعوبة امتحان الديناميكا، مؤكدين أن الامتحان لم يراعى الوقت وجاءت أغلب أسئلته طويلة وتحتاج لمجهود كبير لحلها بجانب أن الاختيارات محيرة ومتشابهة، وكثرة الرسومات البيانية المتشابهة والتى صعبت الوصول للإجابات.

وقال الطالب على محمود، إن «امتحان الديناميكا، اليوم، شمل العديد من النقاط الصعبة والتى لم نستطع فيها الوصول للحلول النهائية بسبب التشابه في الاختيارات والتى تشبه الفوازير»، مضيفا أن «أغلب الاختيارات أصابتنا بالحيرة وعدم التأكد من الاجابات التي دوناها»، لافتاً إلى أن مستوى الامتحان يحتاج إلى وقت أطول حيث لم نتمكن من مراجعة الاجابات.

وأشار محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، إلى أنه يتم متابعة سير الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية وغرف العمليات الفرعية وذلك لرصد الشكاوى أولا بأول والتعامل الفورى معها، مؤكدا أن غرفة العمليات المركزية تتابع جميع اللجان وترصد كافة الامور لرفعها لغرفة عمليات الوزارة.

المصرى اليوم

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