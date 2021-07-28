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محمد عبدالرحمن يستعد لمسرحية شمسية وأربع كراسي في الساحل الشمالي

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محمد عبدالرحمن يستعد لمسرحية شمسية وأربع كراسي في الساحل الشمالي محمد عبدالرحمن يستعد لمسرحية شمسية وأربع كراسي في الساحل الشمالي

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انتهى النجم محمد عبدالرحمن من بروفات مسرحية شمسية وأربع كراسي، والمقرر عرضها للمرة الأولى في الساحل الشمالي بمسرح مارينا 4 يوم الخميس المقبل.

يشارك عبدالرحمن في بطولة المسرحية النجوم أشرف عبدالباقي، أوس أوس، محمد أنور، مريهان حسن، المسرحية من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبدالوهاب، إخراج أشرف عبدالباقي.

وتدور أحداث المسرحية بداخل كومباوند بالساحل الشمالي حيث يصل طرد غريب في فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، ولكن في ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكي «محمد عبدالرحمن» مدير بنك لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة في إطار كوميدي خفيف.

وكان محمد عبدالرحمن قد أعلن أحداث أعماله بعنوان فيصل إكس ابو كليبس، هو مسلسل من بطولته وإنتاج شركة The Producers بالتعاون مع Lagoonie Film Production وسيتم الكشف عن التفاصيل قريبًا.

يذكر أن أحدث أعمال النجم محمد عبدالرحمن كان مسلسل الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق: جمجوم وبمبم والذي يتصدر حتى الآن ترندات المشاهدة على منصة شاهد والذي حصد عليه جائزة أفضل مسلسل أونلاين وذلك في استفتاء «الأفضل 2020» لوشوشة.

ويعتبر النجم محمد عبدالرحمن من أهم نجوم الكوميدي في الوقت الحالي، منذ انطلاقته بمسرح وصولًا لأحدث أعماله الحالية، حيث حقق نجاحًا كبيرًا في الأعمال السينمائية والدرامية الفترة الماضية مثل فيلم الخطة العايمة، جمجوم وبمبم، لص بغداد والواد سيد الشحات وغيرها وبجانب حصوله على جائزة أفضل مسلسل أون لاين عن مسلسل جمجوم وبمبم في استفتاء مجلة وشوشة، حصل النجم أيضًا على جائزة أفضل ممثل عن فيلم الخطة العايمة في استفتاء نجم العرب.

المصرى اليوم

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