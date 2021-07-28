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وزير الخارجية يلتقي قائد الجيش الباكستاني

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وزير الخارجية يلتقي قائد الجيش الباكستاني وزير الخارجية يلتقي قائد الجيش الباكستاني
خلال زيارته الرسمية الحالية إلى إسلام أباد

وزير الخارجية يلتقي قائد الجيش الباكستاني

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس، قائد الجيش الباكستاني الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوا، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى إسلام أباد.

شهد اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، كما تناول اللقاء تعزيز التعاون المشترك لحفظ الأمن والاستقرار، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان نواف المالكي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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