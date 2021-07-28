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ضبط 27 مخالفة تموينية بمركز العدوة بالمنيا

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ضبط 27 مخالفة تموينية بمركز العدوة بالمنيا ضبط 27 مخالفة تموينية بمركز العدوة بالمنيا

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واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة بالمنيا تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية لرصد المخالفات وتحقيق الانضباط على السلع التموينية والمواد الغذائية، بالتعاون مع مديرية والجهات المعنية، من خلال المرور على عدد المخابز البلدية والأسواق.

قال اللواء محمد عزت، رئيس مركز العدوة، إن الحملة أسفرت عن تحرير 27 محضر منهم 15 محضر نقص وزن، و 5 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و 4 محاضر تبديد دقيق مدعم بجملة 24 شيكارة زنة 50 كيلو، و3 محاضر عدم إعطاء بون صرف، وتوقف عن العمل بدون إذن، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على تكثيف الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، وتنفيذ الحملات المستمرة لرصد المخالفات والقضاء على كافة ظواهر الغش والتجاري والتدليس والعمل على تحقيق كافة سبل الإرضاء للمواطنين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المصرى اليوم

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