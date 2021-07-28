أخبار عاجلة

متفوقًا على حساب برشلونة.. تركي آل الشيخ بالمركز الثاني في «الأكثر تفاعلاً على تويتر» -
«طالبان».. «شوكة» الولايات المتحدة الأمريكية في «حلق» روسيا وإيران (تقرير) -
طالبان تحذر سكان العاصمة الأفغانية: الوقت غير مناسب للفوضى.. من يسرق سنقطع يده (فيديو وصور) -
وزير الرياضة: نستهدف 4 ذهبيات في باريس 2024 والإعداد يبدأ في نوفمبر.. فيديو -
«انتظام إجرائها على نفقة الدولة الفترة المقبلة».. زرع القرنية لحالتين بمستشفيات جامعة بنها (صور) -
اقتصادي يكشف أسباب عدم امتلاك الأشخاص حسابات مصرفية -
ضبط 537 مخالفة مرورية في أسوان -
واشنطن: عجز قوات الأمن الأفغانية لعب دورا قويا للغاية فيما رأيناه خلال الأسابيع الماضية -
اكتشفت قلبها في اليمين بعد 19 سنة.. ما سبب المعرفة؟ -
رئيس الوزراء السوداني: لا كبير على القانون ولن نقوم بحماية أي فاسد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

لا شكاوي في امتحان مادة الديناميكا بشمال سيناء

Print
لا شكاوي في امتحان مادة الديناميكا بشمال سيناء لا شكاوي في امتحان مادة الديناميكا بشمال سيناء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، على انتظام امتحان مادة الديناميكا للقسم العلمي في مختلف لجان الامتحانات وعددها 23 لجنة على مستوي المحافظة.

وأضاف «رضوان»، أن غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المديرية لم تتلق أي إخطارات أو شكاوي خلال سير الامتحان، وأنه لم تسجل أي حالات غش، ولم تسجل أي إصابة أو اشتباه بفيروس كورونا المستجد بين الطلبة أو الملاحظين.

أشار، «رضوان» إلى عدم تغيب أي طالب عن أداء الامتحان في مختلف لجان الامتحانات على مستوي المحافظة، حيث بلغ عدد الطلبة المقيدين 279 طالبًا وطالبة،حضر جميعهم الامتحان بنسبة حضور بلغت 100 %.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وضع لها السم في الببرونة.. قاتل ابنته: «مش معايا أصرف على 5 عيال» (تفاصيل صادمة)

وضع لها السم في الببرونة.. قاتل ابنته: «مش معايا أصرف على 5 عيال» (تفاصيل صادمة)

متفوقًا على حساب برشلونة.. تركي آل الشيخ بالمركز الثاني في «الأكثر تفاعلاً على تويتر»

متفوقًا على حساب برشلونة.. تركي آل الشيخ بالمركز الثاني في «الأكثر تفاعلاً على تويتر»

«طالبان».. «شوكة» الولايات المتحدة الأمريكية في «حلق» روسيا وإيران (تقرير)

«طالبان».. «شوكة» الولايات المتحدة الأمريكية في «حلق» روسيا وإيران (تقرير)

طالبان تحذر سكان العاصمة الأفغانية: الوقت غير مناسب للفوضى.. من يسرق سنقطع يده (فيديو وصور)

طالبان تحذر سكان العاصمة الأفغانية: الوقت غير مناسب للفوضى.. من يسرق سنقطع يده (فيديو وصور)