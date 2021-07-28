لا شكاوي في امتحان مادة الديناميكا بشمال سيناء

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أكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، على انتظام امتحان مادة الديناميكا للقسم العلمي في مختلف لجان الامتحانات وعددها 23 لجنة على مستوي المحافظة.

وأضاف «رضوان»، أن غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المديرية لم تتلق أي إخطارات أو شكاوي خلال سير الامتحان، وأنه لم تسجل أي حالات غش، ولم تسجل أي إصابة أو اشتباه بفيروس كورونا المستجد بين الطلبة أو الملاحظين.

أشار، «رضوان» إلى عدم تغيب أي طالب عن أداء الامتحان في مختلف لجان الامتحانات على مستوي المحافظة، حيث بلغ عدد الطلبة المقيدين 279 طالبًا وطالبة،حضر جميعهم الامتحان بنسبة حضور بلغت 100 %.