تأيد الحكم بالمؤبد على «بديع» وآخرين في قضية التخابر مع حماس

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أيدت محكمة النقض، الحكم بالسجن المؤبد، على محمد بديع مرشد جماعة الإخوان ونائبه خيرت الشاطر، وآخرين، لإدانتهم في قضية التخابر مع حماس، اليوم الأربعاء.

وشمل الحكم الصادر من الجنايات معاقبة كل من أيمن على سد وعصام الحداد وأحمد محمد الحكيم بالسجن 10 سنوات، والسجن سبع سنوات لمحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة.

كما تضمن الحكم براءة 7 متهمين هم صفوت حجازي وحسن خيرت الشاطر وعيد محمد إسماعيل دحروج وإبراهيم خليل الدراوي وكمال السيد محمد وسامي أمين حسين السيد وجهاد عصام الحداد.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، قضت في 11 سبتمبر 2019، بالسجن المؤبد لـ11 متهمًا في إعادة محاكمة المتهمين في القضية، وهم محمد بديع عبدالمجيد، ومحمد خيرت الشاطر، وسعد توفيق الكتاتني، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وسعد عصمت الحسيني، وحازم فاروق عبدالخالق، ومحي حامد السيد، وخالد سعد حسنين، وخليل أسامة العقيد، وأحمد عبدالعاطي.

يذكر أن هذه القضية هي التي شهدت في فصولها وتحديدا في 17 يونيو 2019، وفاة محمد مرسي عقب استماع المحكمة لمرافعة الدفاع عنه وكلمة له، ليسقط مغشيا عليه بعد رفع المحكمة الجلسة للمداولة.