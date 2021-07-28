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«سيدة الفجر» يواصل عروضه على مسرح الطليعة (صور)

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في إطار من الغموض حول سيدة غريبة تزور قرية في أحد الليالي، يواصل العرض المسرحي «سيدة الفجر» عروضه على يوميًا ماعدا الثلاثاء، على قاعة صلاح عبدالصبور، بمسرح الطليعة.

وتؤثر السيدة في حياة أهل القرية وتؤدي إلى تحول كبير لهم، والعرض من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح.

وكانت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، شهدت العرض، وكذلد المخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة، وعدد من المسرحيين وسط حضور جماهيري كبير .

وأشادت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة بالآداء الراقي للممثلين وبالمستوى المتميز للعمل، والذي يؤكد قدرة المسرح المصري على العطاء والريادة، وقدرة الشباب على نقل الأعمال العالمية للجمهور المصري ببراعة واتقان .

جدير بالذكر ان عرض «سيدة الفجر» تم افتتاحه ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، والعرض منذ افتتاحه يرفع لافتة كامل العدد يوميا، العرض مستمر يوميا ماعدا الثلاثاء على قاعة صلاح عبدالصبور بمسرح الطليعة في تمام السابعة والنصف مساء.

تدور أحداث العرض في إطار من الغموض حول سيدة غريبة تزور قرية في أحد الليالي، تؤدي زيارتها إلى تحول كبير في حياة أهل القرية، وتتوالى الأحداث. «سيدة الفجر» بطولة نشوى إسماعيل، مي رضا، مجدي شكري. بدور، وفاء عبده، خالد يوسف، مصطفى عبدالفتاح، راندا جمال، عادل سمير توفيق، موسيقى هاني شنودة، ديكور عمرو الأشرف، أزياء شيماء محمود، العرض من تأليف الكاتب الأسباني أليخاندرو كاسونا، ومن إخراج أسامة رؤوف

المصرى اليوم

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