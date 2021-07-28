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الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية 70%

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الإحصاء: ارتفاع الصادرات السعودية غير البترولية 70% الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية 70%
قفزت إيرادات النفط خلال شهر مايو الماضي بنسبة 147%

الإحصاء: ارتفاع الصادرات السعودية غير البترولية 70%

كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأربعاء، أن الصادرات غير البترولية في سجلت ارتفاعًا بنسبة 70% بالمقارنة مع شهر مايو 2020م؛ حيث سجلت 22 مليار ريال مقابل 12.9 مليار ريال.

وجاء في التقرير أن أهم السلع "اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما" 35.4% من إجمالي الصادرات غير البترولية، قد ارتفعت بنسبة 82.9% بمقدار بلغ 3.5 مليار ريال.. و"منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها" 31.7% من إجمالي الصادرات غير البترولية، قد ارتفعت بنسبة 86.4% بمقدار بلغ 3.2 مليار ريال عن شهر مايو 2020م.. بينما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بالمقارنة مع الشهر السابق أبريل 2021م بمقدار بلغ 2 مليار ريال، وبنسبة 10%.

وسجلت الصادرات السلعية في شهر مايو 2021م ارتفاعًا عن شهر مايو 2020م بنسبة 120%، حينما كانت التجارة الدولية متأثرة بالحظر ومنع السفر المتعلق بجائحة كوفيد-19؛ حيث بلغت قيمتها 82.2 مليار ريال في شهر مايو 2021م، مرتفعة عن 37.3 مليار ريال في شهر مايو 2020م.

وكان ذلك هو نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار بلغ 35.8 مليار ريال، بنسبة 146.7%، وقد ارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 65.3% في شهر مايو 2020م إلى 73.2% في شهر مايو 2021م؛ بينما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع الشهر السابق أبريل 2021م، بمقدار بلغ 10.5 مليار ريال وبنسبة 14.6%.

وسجلت البيانات ارتفاع إيرادات صادرات النفط خلال شهر مايو الماضي على أساس سنوي، بنسبة 147%، بمقدار 35.8 مليار ريال، لتبلغ 73.2 مليار ريال مقابل 65.3 مليار ريال في نفس الشهر من 2020.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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