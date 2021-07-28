"الندوة" تضع حجر الأساس لمدرسة ثانوية في نيجيريا

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الأهالي يثمّنون جهود المملكة في دفع مسيرة التعليم

وضع مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في نيجيريا، حجر الأساس لإنشاء مدرسة ثانوية جديدة في مدينة ميدوغري بولاية بورنو شمال شرق البلاد، وسط حفل كبير ضم الأهالي وجمعًا من المسؤولين.

وأكد مدير مكتب الندوة هشام عبدالسلام، أن المدرسة تتكون من (6) فصول دراسية مجاورة لمدارس الندوة التعليمية التي أنشأتها عام (2003)م لمراحل الروضة والابتدائي والإعدادي.

ولفت "عبدالسلام" إلى أن الحاجة كانت ماسة لتأسيس مدرسة ثانوية بالمنطقة لاستيعاب الطلاب في هذه المرحلة ومساعدتهم لاستكمال تعليمهم الثانوي، ولهذا شرعت الندوة في التفكير الجدي لإنشاء هذه المدرسة، وسط إلحاح من الأهالي؛ حيث تستوعب المدرسة أكثر من (400) طالب وطالبة ممن يرغبون في استكمال تعليمهم الثانوي.

وعبّر الأهالي عن سعادتهم البالغة بهذه المبادرة الطيبة التي تساعد أبناءهم على استكمال مسيرتهم التعليمية، وشكروا المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا على عنايتها بمثل هذه المشروعات التي تؤهل أبناءهم علميًّا ومعرفيًّا لمستقبل أفضل لخدمة مجتمعهم وبلادهم.