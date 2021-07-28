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لماذا الإبل يحاول أكل قدمه.. البيئة توضّح وتشرح الأسباب

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لماذا الإبل يحاول أكل قدمه.. البيئة توضّح وتشرح الأسباب لماذا الإبل يحاول أكل قدمه.. البيئة توضّح وتشرح الأسباب
دعت إلى ضرورة مراجعة أقرب فرع لتشخيص مثل هذه الحالة

لماذا الإبل يحاول أكل قدمه.. البيئة توضّح وتشرح الأسباب

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن محاولة الإبل أكل قدمه، لها عدة تفسيرات، من بينها وجود طفيليات داخلة في الرأس وتسبب ألمًا ومضايقة للحيوان؛ مما يدفعه لإحداث هذا الاحتكاك لتجاوز المشكلة.

وقال حساب "الإرشاد الزراعي" التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة: إنه تم عرض مقطع على أحد المختصين لإبل تحاول أكل قدمها، والذي بيّن أنه قد تكون هناك طفيليات خارجية أو جسم غريب في رجل الإبل ويحاول الحيوان التخلص منها عن طريق نهش المنطقة الموجود بها هذه الطفيليات.

وأشار الحساب إلى أنه يحتمل وجود بعض الأمراض المعدية التي تسبب أعراضًا عصبية تظهر على الحيوان، ومن ضمنها النهش وعدم الراحة.

وطالب حساب "الإرشاد الزراعي" في هذه الحالة، بضرورة مراجعة أقرب فرع أو مكتب أو وحدة لوزارة البيئة والمياه والزراعة لتشخيص مثل هذه الحالة عن طريق طبيب بيطري متمرس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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