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«محدش يقول صباح الخير».. منى زكي تهدد أحمد حلمي بـ«سكين» ( )

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«محدش يقول صباح الخير».. منى زكي تهدد أحمد حلمي بـ«سكين» ( فيديو ) «محدش يقول صباح الخير».. منى زكي تهدد أحمد حلمي بـ«سكين» ( )

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مازح الفنان أحمد حلمي جمهوره ومتابعيه، بنشر مقطع قصير من إعلان تجاري سابق جمعه بزوجته الفنانة منى زكي ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» .

وظهر حلمي وهو يقول لزوجته الفنانة منى زكي، وهي منشغلة في العمل المنزلي بالمطبخ «صباح الخير»، لتنظر إليه منى بنظرة مخيفة دون أن ترد وتحمل في يدها سكين وتغرسه في الطعام الذي تعده، وعلق على الفيديو، قائلاً :«محدش يقول صباح الخير الأيام دي».

ويعود أحمد حلمي للسينما بعد غياب 3 سنوات بفيلم جديد، استقر على اسم مبدئي له «إكس»، وهو من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير؛ حيث يقوم حلمي بعقد جلسات عمل يومية مع المؤلف والمخرج، للاتفاق على كافة تفاصيل العمل واختيار بقية فريق الممثلين الذين سيشاركون فيه، استعداداً لانطلاق التصوير أغسطس المقبل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي ساخر، حول العديد من قضايا الفساد التي تتم تحت ستار الأعمال الخيرية.

يذكر أن آخر أفلام أحمد حلمي في السينما هو «خيال مآته» الذي تم عرضه في عام 2019.

المصرى اليوم

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