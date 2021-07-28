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طبيب نفسي يكشف سبب انتشار جرائجم العنف الزوجي ()

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طبيب نفسي يكشف سبب انتشار جرائجم العنف الزوجي (فيديو) طبيب نفسي يكشف سبب انتشار جرائجم العنف الزوجي ()

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كشف الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، سبب العنف الأسري الذي أدى إلى ظهور عدد من جرائم القتل بين الأزواج مؤخؤًا في المجتمع المصري.

قال "فرويز" خلال تصريحات تلفزيونية، الأربعاء، إن العنف في العلاقات الزوجية هي واحدة من ضمن عدد من المشكلات التي ظهرت في المجتمع مثل ارتفاع نسبة الطلاق والإلحاد والاضطرابات الجنسية.

أضاف أن العنف الأسري أمر دخيل على المجتمع المصري، حيث كان العنف الأسري متواجد في العالم كله لا سيما بريطانيا وأمريكا، في حين أن الشخصية المصرية طالما تميزت بالهدوء، ودائمًا ما كنا نصفها بالشخصية النهرية، التي تتميز بالخير والحب والسلام.

أوضح أن السبب وراء ظهور تلك المشاكل هو دخول ثقافات غريبة لمجتمع: "دائمًا وأبدًا حين تدخل الثقافات الغريبة على أحد المجتمعات، لا بد من ظهور بعض الاضطرابات على أفراده، لأنه غالبًا ما نستخلص الشيء الأسوأ من أي ثقافة دخيلة، ما يؤدي إلى فقدان الهوية".

وأشار استشاري الطب النفسي إلى أننا نمر حاليًا بما يسمى مرحلة المسخ الثقافي، وما يحدث الآن من هو إشارات، موضحًا أنه إذا أهملنا الوضع الثقافي والهوية سوف يتفاقم الأمر للأسوأ.

وكان عدد من جرائم القتل بين الأزواج، والناتجة عن خلافات زوجية واردة وطبيعية، قد هزت المجتمع المصري خلال الأيام الماضية.

المصرى اليوم

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