أخبار عاجلة

مواعيد آخر جولتين للزمالك في الدوري -
مران الزمالك.. تقسيمة قوية وتألق شيكابالا وحمدي وفيصل -
مران الزمالك.. جمعة يواصل برنامجه التأهيلي -
مران الزمالك.. وعكة صحية تبعد حميد أحداد عن التدريبات -
أرقام برشلونة وريال سوسيداد: برايثوايت يخطف الأضواء في انطلاقة قوية للعملاق الكتالوني -
ضبط 25 قضية تموينية في أسوان -
كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك للقاء وادي دجلة -
برشلونة يهزم ريال سوسيداد في مباراة مثيرة -
اقتصادي: مصر لديها استراتيجية طويلة المدى للتعامل مع الشباب -
وسائل الإعلام: طالبان تبسط سيطرتها على جميع مناطق كابول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

درجة الحرارة تصل لـ52 .. تعرف على طقس الكويت اليوم

Print
درجة الحرارة تصل لـ52 .. تعرف على طقس الكويت اليوم درجة الحرارة تصل لـ52 .. تعرف على طقس الكويت اليوم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت إدارة الأرصاد الجوية بالكويت التابعة لهيئة الطيران المدني الكويتية أن درجات حرارة اليوم بالكويت ستكون شديدة الحرارة وتتخطى بعض المدن درجات حرارة الخمسين درجة لتصل إلى متوسطات قد تتخطى ال52 درجة مئوية فى بعض أوقات النهار وإليكم التفاصيل

توقعات الطقس اليوم فى الكويت

نهارًا

شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ليلًا

حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 42 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة

حالة البحر

نهارًا

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا- ارتفاع الموج: 2- 6 قدم.

ليلًا

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا- ارتفاع الموج: 2- 6 قدم.

معلومات الـ24 ساعة السابقة

أقصى درجة حرارة 50 °م

أدنى درجة حرارة 35 °م

أعلى نسبة للرطوبة 27 %

أدنى نسبة للرطوبة 05 %

اتجاه الرياح مع أقصى سرعة شمالية شرقية

32 كم/ساعة

تنبؤ محطات الرصد

مدينة الكويت 47 38

مطار الكويت 49 38

العبدلي 50 36

الجهراء 52 38

السالمية 43 38

الأحمدي 41 40

جال اللياح 50 35

الوفرة 50 33

السالمي 49 34

مطربة 51 35

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير الرياضة: نستهدف 4 ذهبيات في باريس 2024 والإعداد يبدأ في نوفمبر.. فيديو

وزير الرياضة: نستهدف 4 ذهبيات في باريس 2024 والإعداد يبدأ في نوفمبر.. فيديو

«انتظام إجرائها على نفقة الدولة الفترة المقبلة».. زرع القرنية لحالتين بمستشفيات جامعة بنها (صور)

«انتظام إجرائها على نفقة الدولة الفترة المقبلة».. زرع القرنية لحالتين بمستشفيات جامعة بنها (صور)

اقتصادي يكشف أسباب عدم امتلاك الأشخاص حسابات مصرفية

اقتصادي يكشف أسباب عدم امتلاك الأشخاص حسابات مصرفية

ضبط 537 مخالفة مرورية في أسوان

ضبط 537 مخالفة مرورية في أسوان