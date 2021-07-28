درجة الحرارة تصل لـ52 .. تعرف على طقس الكويت اليوم

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أكدت إدارة الأرصاد الجوية بالكويت التابعة لهيئة الطيران المدني الكويتية أن درجات حرارة اليوم بالكويت ستكون شديدة الحرارة وتتخطى بعض المدن درجات حرارة الخمسين درجة لتصل إلى متوسطات قد تتخطى ال52 درجة مئوية فى بعض أوقات النهار وإليكم التفاصيل

توقعات الطقس اليوم فى الكويت

نهارًا

شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ليلًا

حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 42 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة

حالة البحر

نهارًا

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا- ارتفاع الموج: 2- 6 قدم.

ليلًا

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا- ارتفاع الموج: 2- 6 قدم.

معلومات الـ24 ساعة السابقة

أقصى درجة حرارة 50 °م

أدنى درجة حرارة 35 °م

أعلى نسبة للرطوبة 27 %

أدنى نسبة للرطوبة 05 %

اتجاه الرياح مع أقصى سرعة شمالية شرقية

32 كم/ساعة

تنبؤ محطات الرصد

مدينة الكويت 47 38

مطار الكويت 49 38

العبدلي 50 36

الجهراء 52 38

السالمية 43 38

الأحمدي 41 40

جال اللياح 50 35

الوفرة 50 33

السالمي 49 34

مطربة 51 35