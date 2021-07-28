نادر عباسي يعلن عن حفل جديد مع ماجدة الرومي: قريبًا

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أعلن المايسترو نادر عباسي، عن استعداده لإحياء حفل بمشاركة الفنانة القديرة ماجدة الرومي، ونشر عبر حسابه الخاص على موقع الصور والفيديو انستجرام صورة تجمعهما معًا أثناء البروفات وعلق عليها «انتظرونا قريبًا».

وكانت اللبنانية ماجدة الرومي،قد نجحت في تصدر محركات البحث على جوجل، ابريل الماضي، بعد احيائها حفل للمرة الأولى أمام قصر القبة، وقالت فيه «ماجدة»: «أنا بحب مصر لأسباب كثيرة، لأنها واجهة العالم العربية كله، شعبها الطيب الحنون، أرضها ونيلها تغني، فيها المجد والعظمة، والهيبة التي أتمناها لكل وطننا العربي، موضوع السيادة والاستقلال والحرية بالنسبة لي من المقدسات وهو ما أشعر به في مصر.

وغنت ماجدة الرومي على نغام أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني تحت قيادة المايسترو نادر عباسي، وحرص كل من إلهام شاهين وهالة صدقي وليلى علوي وبوسي شلبي على حضور الحفل.