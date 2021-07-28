إيرادات أفلام السينما في أسبوع: 40 مليون جنيه.. و«العارف» يستحوذ على 21 منها

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شهدت إيرادات شباك تذاكر الأفلام السينمائية، الأسبوع الماضي، انتعاشة كبيرة وحققت 40 مليون جنيه و52 ألف جنيه.

وتصدر شباك التذاكر فيلم «العارف» بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب محققاً 21 مليون 455 ألف ليصل إجمالي إيراداته في أسبوعي 33 مليون و844 ألف جنيه.

يليه فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» ب إيرادات 10 مليون 460 ألف جنيه، بطولة كريم عبدالعزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى وعمرو عبدالجليل ونسرين أمين وآخرين وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى، يجسد خلاله كريم عبدالعزيز أكثر من شخصية من بينها كاركتر الإعلامي الذي يناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين في إطار كوميدى ليحقق إجمالي 29 مليون و232 ألف جنيه في 3 أسابيع.

ثم فيلم «مش أنا» محققاً 7 مليون و997 آلف جنيه.

وتدور قصة فيلم «مش أنا» حول حالة نفسية ما تصيب «حسن» تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهي محور حياته«.

فيلم «مش أنا» يشارك في بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.ليحقق إجمالي 38 مليون جنيه و61 ألف جنيه في 5 أسابيع .

وجاء في المركز الرابع فيلم «أحمد نوتردام» محققًا 106 ألف جنيه، بطولة الفنان رامز جلال، الفنانة غادة عادل، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، وهو من تأليف لؤى السيد، ومن إخراج محمود كريم، ليصل إجمالي إيراداته إلى 19 مليونا 309 ألف جنيه في 11 أسبوع عرض.

وجنى فيلم «ديدو» 32 ألف جنيه، بطولة النجم كريم فهمي، محمد ثروت، هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، أحمد فتحي وهو من تأليف كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح، ليحقق إجمالي 14 مليونا 302 ألف جنيه، في 11 أسابيع.