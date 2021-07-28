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يخوض منتخب مصر الأولمبي ثالث مبارياته أمام الأرجنتين في دور المجموعات بمنافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020 اليوم الأربعاء 28-7-2021 في المباراة التي تجمع المنتخبين الساعة الواحدة ظهرًا.

لا بديل أمام منتخب مصر الأولمبى سوى الفوز حتى يتشبث بالأمل الأخير للتأهل للدور المقبل خاصة أنه خسر مباراة وتعادل في الأولى.

يلعب المنتخب المصري في أولمبياد طوكيو والتي بدأت فعاليتها من 23 يوليو 2021، ويقع منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم في مجموعة نارية مع إسبانيا والأرجنتين.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، أمام نظيره منتخب إسبانيا في المباراة التي جمعت المنتخبين في التاسعة والنصف صباح الخميس 22-7-2021 على استاد سابورو دومي باليابان.

وخسر منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره منتخب الأرجنتين بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين صباح الأحد 25-7-2021 في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثالثة ضمن منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020.

وأعلن شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل المنتخب الذي ضم كلا من: محمد الشناوي لحراسة المرمى، أحمد حجازي، محمود الونش، أسامة جلال، كريم عراقي، وأحمد فتوح، طاهر محمد طاهر، رمضان صبحي، أكرم توفيق، أحمد ريان، وصلاح محسن.

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت عن إذاعة مباراة مصر ضد أستراليا عبر قناة بي إن سبورت اكسترا 2 المفتوحة

أبرز أحداث اللقاء:

بداية المباراة

التردد: 11052

القمر الصناعي القناة: نايل سات

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ:3/4

مصر إسبانيا الخميس 22 يوليو التاسعة ونصف صباحًا

مصر الأرجنتين الأحد 25 يوليو التاسعة ونصف صباحًا

مصر أستراليا الأربعاء 28 يوليو 1 ظهرًا