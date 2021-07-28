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أولمبياد طوكيو 2020.. فريدة عثمان تودع منافسات 100 متر حرة

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أولمبياد طوكيو 2020.. فريدة عثمان تودع منافسات 100 متر حرة أولمبياد طوكيو 2020.. فريدة عثمان تودع منافسات 100 متر حرة

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ودعت فريدة عثمان، لاعبة الوطني للسباحة، منافسات سباق الـ100 متر حرة في أولمبياد طوكيو 2020، التي تستضيفها العاصمة اليابانية في الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس المقبل.

وانهت فريدة السباق بزمن 55 ثانية و74 جزء من الثانية لتأتي في المركز الثالث في التصفية الخاصة بها، والمركز الـ33 في مجموع التصفات، وبالتالي تودع المسابقة لعدم تواجدها في المراكز الـ16 الأولى.

ويذكر أن فريدة لم تنجح السبت الماضي، في التأهل إلى نصف نهائي البطولة، في سباق 100 متر فراشة، إذ أنهت تصفيتها في المركز الثامن بزمن 58 ثانية و69 جزءا من الثانية، بفارق ثانيتين و51 جزءا عن الأسطورة السويدية سارا سجويستروم.

وكانت فريدة قد توجت ببرونزية بطولة العالم للناشئين في المجر، كما أنها حققت الرقم القياسي المحلي في سباقي 50 و100 متر حرة وفراشة.

كما حصدت الفراشة المصرية 30 ميدالية عالمية من خلال مشاركتها في بطولات العالم وبطولات البحر المتوسط والبطولات الأفريقية والعربية.

وحجزت فريدة مقعدها في أولمبياد طوكيو بعد تتويجها بذهبية بطولة ISCA International Senior Cup التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية شهر مارس الماضي.

المصرى اليوم

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