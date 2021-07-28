اللقطات الأولى من حفل زفاف الفنانة هاجر أحمد (صور)

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تحتفل اليوم، الفنانة هاجر أحمد، بحفل زفافها على رجل الأعمال أحمد الحداد، بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

وتألقت هاجر أحمد بفستان زفاف باللون الأبيض بذيل طويل من الخلف ومتميز بفتحة ساق من النصف ومكشوف من الصدر، وحرصت على أن تظهر بمكياج وتسريحة شعر بسيطة للغاية.

وكانت الفنانة هاجر أحمد قد احتفلت بعقد قرانها على رجل الأعمال أحمد حداد، منذ أكثر من أسبوع، وسط حضور عدد من الأصدقاء والأهل

وتداول متابعوالسوشيال ميديا مجموعة من الصور الرومانسية للفنانة هاجر أحمد وزوجها عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي

يذكر أن أحدث أعمال هاجر أحمد مسلسل «أحسن أب» من تأليف أحمد محيى ومحمد المحمدى، إخراج معتز التونى، بطولة على ربيع، هشام إسماعيل، هالة فاخر، سامى مغاورى، عماد رشاد، إيمان السيد، محمد الصاوى، حسام داغر، أحمد الشامى، مراد مكرم، محمد عبده، أحمد التهامى، أحمد بسيونى والطفل كريم حسين.

الفنانة هاجر أحمد مع زوجها

الفنانة هاجر أحمد