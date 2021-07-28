أخبار عاجلة

مواعيد آخر جولتين للزمالك في الدوري -
مران الزمالك.. تقسيمة قوية وتألق شيكابالا وحمدي وفيصل -
مران الزمالك.. جمعة يواصل برنامجه التأهيلي -
مران الزمالك.. وعكة صحية تبعد حميد أحداد عن التدريبات -
أرقام برشلونة وريال سوسيداد: برايثوايت يخطف الأضواء في انطلاقة قوية للعملاق الكتالوني -
ضبط 25 قضية تموينية في أسوان -
كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك للقاء وادي دجلة -
برشلونة يهزم ريال سوسيداد في مباراة مثيرة -
اقتصادي: مصر لديها استراتيجية طويلة المدى للتعامل مع الشباب -
وسائل الإعلام: طالبان تبسط سيطرتها على جميع مناطق كابول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

أولمبياد طوكيو 2020.. استقبال حافل لمنتخب التايكوندو بعد التتويج ببرونزيتين (صور)

Print

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تصل إلى القاهرة بعد قليل بعثة الوطني للتايكوندو، بعد المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وقد توج سيف عيسى وهداية ملاك بالميدالية البرونزية ليحصدا أول ميداليتين للبعثة المصرية.

ويستضيف الجمهور أبطال المنتخب الوطني في مطار القاهرة بأتوبيس مكشوف عليه صورة كل من هداية ملاك وسيف عيسى تقديرًا لجهودهما في رسم البهجة على أوجه المصريين والتتويج بميدالية أولمبية.

أولمبياد طوكيو 2020.. استقبال حافل لمنتخب التايكوندو بعد التتويج ببرونزيتين

وكانت هداية قد تغلبت على الأمريكية بايجي مكفيرسون بنتيجة (17-6)، لتفوز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

كما تغلب سيف عيسى على لاعب النرويج اندريريتشارد بنتيجة (12-4)، ليقتنص الميدالية البرونزية.

أولمبياد طوكيو 2020.. استقبال حافل لمنتخب التايكوندو بعد التتويج ببرونزيتين

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حسام البدري يعلن أسماء المحترفين لمعسكر المنتخب المقبل

حسام البدري يعلن أسماء المحترفين لمعسكر المنتخب المقبل

صدمة لمهاجم الأهلى بعد استبعاده من معسكر المنتخب بتصفيات المونديال

صدمة لمهاجم الأهلى بعد استبعاده من معسكر المنتخب بتصفيات المونديال

شركة مصر للطيران تنقل المنتخب الإماراتي لكرة القدم بعد انتهاء معسكره في صربيا

شركة مصر للطيران تنقل المنتخب الإماراتي لكرة القدم بعد انتهاء معسكره في صربيا

المنتخب السعودي للكرة الطائرة يختتم معسكر القاهرة

المنتخب السعودي للكرة الطائرة يختتم معسكر القاهرة