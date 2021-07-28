أولمبياد طوكيو 2020.. استقبال حافل لمنتخب التايكوندو بعد التتويج ببرونزيتين (صور)

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تصل إلى القاهرة بعد قليل بعثة المنتخب الوطني للتايكوندو، بعد المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وقد توج سيف عيسى وهداية ملاك بالميدالية البرونزية ليحصدا أول ميداليتين للبعثة المصرية.

ويستضيف الجمهور أبطال المنتخب الوطني في مطار القاهرة بأتوبيس مكشوف عليه صورة كل من هداية ملاك وسيف عيسى تقديرًا لجهودهما في رسم البهجة على أوجه المصريين والتتويج بميدالية أولمبية.

أولمبياد طوكيو 2020.. استقبال حافل لمنتخب التايكوندو بعد التتويج ببرونزيتين

وكانت هداية قد تغلبت على الأمريكية بايجي مكفيرسون بنتيجة (17-6)، لتفوز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

كما تغلب سيف عيسى على لاعب النرويج اندريريتشارد بنتيجة (12-4)، ليقتنص الميدالية البرونزية.