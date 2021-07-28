أرمينيا: رئيس حقوق الإنسان يبعث برسالة دولية لمنع إطلاق النار من قبل أذربيجان

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قرر رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في أرمينيا، أرمان تاتويان، مخاطبة الجهات الدولية لضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لمنع إطلاق النار الأذربيجاني على قرى أرمينيا.

وأضاف تاتويان، أنه تلقى إنذارات من مجتمعات فيرين شورزا وساراديغي في مقاطعة جيغاركونيك ، بأن القوات المسلحة الأذربيجانية بدأت في إطلاق النار بشكل مكثف صباح اليوم.

وأشار إلي أن جميع البلاغات من قبل السكان أكدت أن الجنود الأذربيجانيين يطلقون النار مباشرة على مساكنهم، لكن تدخل القوات المسلحة الأرمينية أجبرت القوات الأذربيجانية للتوقف عن إطلاق النار عن القرى.

وأكد تاتويان، وفقا لبلاغات السكلن، أن الجنود الأذربيجانيين يطلقون النار باستمرار على قريتي فيرين شورزا وكوت في مقاطعة جيغاركونيك ، مما يعطل الحياة الهادئة للقرية بأكملها، وقال تاتويان إنه لا يمكن وقف عمليات إطلاق النار هذه إلا من خلال إطلاق النار الوقائي على الجنود الأرمن.

وأشار إلي أن هذه الأعمال المنتظمة للقوات المسلحة الأذربيجانية تنتهك بشكل صارخ الحق في الحياة والصحة للمدنيين في قرى ، جيغاركونيك ، مما يعطل الحياة السلمية ، وتمنعهم من الانخراط في الزراعة.

وكانت قد اندلعت اشتباكات بين أرميينا وأذربيجان في 27 سبتمبر الماضي وتوقفت الأعمال العدائية في 10 نوفمبر بناء علي تدخل روسي بنشر 1960 جنديا من قوات حفظ السلام.