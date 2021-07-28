أمن القليوبية يداهم البؤر الإجرامية بقرية مشتهر بطوخ

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واصلت مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات حملاتهم على قرية مشتهر دائرة مركز شرطة طوخ لمكافحة الجريمة وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين أسفرت الجهود عن ضبط 3 تجار مخدرات باحدهم معلومات جنائية وتنفيذ 2386 حكم قضائى متنوع

تلقت مديرية امن القليوبية اخطارا من مباحث مركز شرطة طوخ يفيد قيام حملة مكبرة استهدفت قرية مشتهر دائرة المركز بالتنسيق ضباط مكتب المخدرات اسفرت عن ضبط 3 قضايا مخدرات ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 3 متهمين لأحدهم معلومات جنائية

كما تم ضبط قطعة سلاح أبيض وتنفيذ 2386 حكم قضائى متنوع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى إستمرار الحملات