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هل خضع الفنان قصي خولي إلى عملية تجميل بـ«الفكّين»؟ (صورة)

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هل خضع الفنان قصي خولي إلى عملية تجميل بـ«الفكّين»؟ (صورة) هل خضع الفنان قصي خولي إلى عملية تجميل بـ«الفكّين»؟ (صورة)

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تعرض الفنان السوري قصي خولي إلى الانتقادات بسبب تبدّل ملامحه في أحدث ظهور له خلال استعداده إلى تصوير مسلسل جديد.

حيث بدى بشكل مختلف وكأنه أجرى جراحة تجميلية لتعريض الفكين والتي تُعرف بـ«عملية التكساس»، ما دفع االجمهور إلى إطلاق المزيد من الانتقادات ومتسائلين الفنان حول أسباب اللجوأ إلى عمليات تجميل «ليه التجميل؟.. شكلك سابقا أحسن».

وعلّق «خولي» على الصورة التي شارك بها عبر صفحته الشخصية بموقع التغريدات «تويتر»: «مسلسل (توتر عالي) قريبا والله ولي التوفيق».

وكان الفنان أعلن عدم قدرته على ممارسة الرياضة، بفعل إصابته بآلام شديدة في كتفيه والرقبة، معلناً إصابته بـ«ديسك» في رقبته، مشيراً إلى أنه يحاول قدر الإمكان الابتعاد عن فكرة الجراحات.

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