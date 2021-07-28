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محافظ القليوبية يشهد استلام قطعة أرض لإقامة محطة رفع كوم السمن بشبين القناطر

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محافظ القليوبية يشهد استلام قطعة أرض لإقامة محطة رفع كوم السمن بشبين القناطر محافظ القليوبية يشهد استلام قطعة أرض لإقامة محطة رفع كوم السمن بشبين القناطر

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شهد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الأربعاء، إجراءات استلام قطعة أرض أملاك دولة على مساحة 7 قراريط و10 سهم، تابعة للجمعيه الزراعية تقع بقرية كوم السمن بمركز ومدينة شبين القناطر، وحيث تم تخصيص 720م منها لإقامة محطة رفع رئيسية صرف صحي تصب في محطة معالجة الصرف الصحي بالقشيش، وذلك لخدمة قرى «الجعافرة- عرب الشعارة- السلمانية» بتكلفة 166 مليون حنيه تقريبا.

وبعد الانتهاء من أعمال تسليم الأرض، جرى الدفع بالمعدات اللازمة، مع أعمال الحفر لإنشاء سور المحطة، وصب الخرسانة المسلحة .

ووجه المحافظ الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بزيادة عدد المعدات، والعمل على مدار 24 ساعة بنظام النوبتجيات للانتهاء من المشروع في أقرب وقت
ومن الجدير بالذكر أن محافظ القليوبية أجرى على مدار الشهور الماضية عدة تنسيقات مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية لاستلام قطعة أرض ولاية وزارة الزراعة بمساحة 7 قيراط و10 سهم صادر لها قرار السيد رئيس الوزراء رقم 3305 لسنة 1986 لإقامة محطة الرفع على مساحة 720م2، وسيتم استغلال باقي المساحة في إقامة مجمع خدمات متعددة لقرية كوم السمن تشمل وحدة تضامن اجتماعي ومكتب بريد وخدمات أخرى لخدمة أبناء القرية.

وتقدم المحافظ بالشكر لوزير التنمية المحلية ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي على استجابتهما في تسليم الأرض للمحافظة لخدمة أبناء المحافظة وإقامة مشروع ذو نفع عام، ويأتي ذلك في إطار التنسيق المستمر والدائم بين وزارتي التنمية المحلية والزراعة والمحافظة.

المصرى اليوم

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