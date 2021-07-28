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منتخب الأولمبي يسقط أمام البرازيل بثلاثية ويودع أولمبياد طوكيو بـ 3 هزائم

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حقق منتخب البرازيل الأولمبي لكرة القدم فوزًا كبيرًا على حساب نظيره بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين صباح اليوم الأربعاء 28-7-2021 ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات بمنافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو 2020.

تقدم منتخب البرازيل برأسية قوية في الدقيقة 14، وتعادل منتخب السعودية عن طريق عبدالإله العمري في الدقيقة 27 من رأسية رائعة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الدقيقة 76 سجل ريتشارليسون هدف البرازيل الثاني، قبل أن يختتم اللاعب نفسه أهداف المباراة بتسجيل هدف البرازيل الثالث في الدقيقة 90+3، لينتهي اللقاء 3-1.

مباراة السعودية والبرازيل - اولمبياد طوكيو 2020

بهذه النتيجة ودع متخب السعودية الأولمبي منافسات أولمبياد طوكيو بدون نقاط بعدما تلقى 3 هزائم أمام كوت ديفوار وألمانيا والبرازيل.

فيما تأهل منتخب البرازيل متصدرًا للمجموعة ومعه منتخب كوت ديفوار الذي تعادل مع ألمانيا بهدف لكل فريق ولكنه تفوق بفارق الأهداف.

المصرى اليوم

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