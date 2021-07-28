فرص للإدرايين والأكاديميين .. وظائف خالية بالمدارس (التفاصيل ورابط التقديم)

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تنشر المصري اليوم العديد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات ولجميع التخصصات لجميع الهيئات والشركات والمؤسسات الحكومية أو الخاصة والتي نشرت عبر المواقع الرسمية أو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أو ضمن مبادرة «طوّر وغيّر» التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن حاجتها للعديد من الوظائف المختلفة في مدارس النيل المصرية والتي انقسمت ما بين وظائف إداريين وخدمات مساعدة ووظائف أكاديمية حيث تنوعت وظائف الإداريين ما بين محاسب وإخصائى مخازن ومشتريات وشئون طلبة وموارد بشرية وإخصائي نفسي واجتماعي ونظم معلومات وطبيب وممرضة وغيرها من الوظائف الإدارية، بالإضافة إلى الخدمات المساعدة والتي شملت مساعد خدمات إدارية ومشرف أطفال وأمن وسائقين ونظافة وفني وغيرها من الوظائف المساعدة، بينما تنوعت الوظائف الأكاديمية ناظر مدرسة ومساعدوه ورؤساء أقسام للغات الإنجليزية والفرنسية والعربية والعلوم ومدرسين عربي وإنجليزي وتاريخ وفرنساوي وكيمياء ورياضيات لمراحل تعليمية مختلفة وغيرها من العديد من الوظائف والتي تصل إلى أكثر من 60 وظيفة.

وفيما يلي جميع الوظائف المطلوبة والتي أعلنت عنها مدارس النيل المصرية لعام 2021- 2022:

أولا: الوظائف الإدارية- Administrative Jobs

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ثانيا: الوظائف الأكاديمية- Academic Jobs

ولدى مدارس النيل المصرية العديد من الفروع على مستوى محافظات مصر وهي أكتوبر، الشيخ زايد، الشروق، دمياط الجديدة، أسيوط الجديدة، السادات، العبور، الياسمين، الأندلس، بورسعيد، المنيا، قنا، طيبة الجديدة، أسوان الجديدة.

وفي حالة إذا ما كانت احدى الوظائف المطلوبة مناسبة لك يمكنك التقدم وملء النموذج المطلوب: اضغط هنا