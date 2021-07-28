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نائب محافظ المنيا يتفقد مشروعات حياة كريمة في مغاغة

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نائب محافظ المنيا يتفقد مشروعات حياة كريمة في مغاغة نائب محافظ المنيا يتفقد مشروعات حياة كريمة في مغاغة

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قام الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب محافظ المنيا، بتفقد مشروعات حياة كريمة بمركز مغاغة، شمال المنيا، شملت الجولة محطة رفع مياه الشرب والصرف الصحي بقرية برطباط، بالظهير الصحراوي الغربي، وقرية الشيخ زياد، وقرية عباد شارونه.

رافقة خلال الجولة محمد سيد ابو ليلة، رئيس مركز مغاغة، والمهندس ياسر الشهاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من المسئولين بقطاعات الخدمات.

قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى، رئيس شركة مياه الشرب، تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع بالمحافظة، مليار و٤١٩ مليون بخمس مراكز وهى دير مواس وملوي أبوقرقاص والعدوة ومغاغة وأن تكلفة المشروعات في مغاغة تبلغ ٢٠٢مليون جنيه وتشمل ٤١مشروع مد وتدعيم بخطوط مياه للمناطق المحرومة بطول ١٣٨كم بالإضافة إلى ٢مشروع مد وتدعيم لخطوط الصرف الصحي للمناطق المحرومة وإنشاء محطة مياه بجزيرة شارونه بطاقة إنتاجية ٨٠٠٠متر مكعب في اليوم لتغذية منطقة شرق النيل ليصل إجمالي المشروعات المنفذة بالمركز ل٤٤مشروعا.

المصرى اليوم

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