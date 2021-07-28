مرجيحة تشنق طفلة فى دار السلام ..تفاصيل

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فارقت طفلة ،12 عاما الحياة ، شنقا فى دار السلام ،تبين من التحريات ان المجنى عليها كانت تلهو بمرجيحة فى شارع سويلم بمنطقة دار السلام بالقاهرة.

أضافت التحريات ان الطفلة اختل توازنها اثناء اللهو فالتف حبل المرجيحة حول رقبتها فسقطت على الارض وفارقت الحياة فى الحال،تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق

البداية كانت ببلاغ تلقاه قسم شرطة دار السلام، من أحد الاشخاص بمصرع طفلتة 12 عاما، بعد ان التف حبل مرجيحة حول رقبتها، انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وتبين ان الفتاة كانت تلهو بحبل معلق أعلى باب شقتها كمرجيحة والتف حول رقبتها وتسبب في وفاتها.