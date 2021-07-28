رقمنة 136 هيئة شبابية ورياضية في الإسكندرية

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قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، إن المديرية على أعتاب تحول رقمي كامل لجميع الهيئات الشبابية الرياضية والبالغ عددها 136 هيئة في الإسكندرية، عن طريق تشبيك الإدارات والفروع الشباب بالهيئات الشبابية والرياضية الكترونياً، وفتح الرقمنة الكاملة بين المديرية والهيئات الشبابية والرياضية.

وعقدت «الشريف»، اجتماعاً مساء أمس للوقوف على الاستعدادات الخاصة بهذا الأمر، ضم مديري فروع شباب المنتزة وشرق ووسط والجمرك وغرب والعجمي والعامرية وبرج العرب ومديري الإدارات الرياضه والشباب والطلائع واعداد قاده، ووكلاء الادارات الفنية وفروع الشباب ومسئولي الأزمات والكوارث ومركز المعلومات والمركز الإعلامي.

كما ناقشت خلال الاجتماع ما تم تنفيذه من قبل القائمين على لجان التفتيش منذ تشكيل تلك للجان لإحكام الرقابة على الهيئات الشبابية والرياضية والتفتيش العشوائي التي بدأت أعمالها قبل إجازة عيد الأضحى واستمرت في عملها خلال إجازة عيد الأضحى، حيث تم التفتيش بشكل عشوائي حتى الآن على ٤٧ هيئة شبابية ورياضية.

وكلفت اللجان بالانتهاء من التفتيش في موعد غايته أول أغسطس المقبل، وكذا مركز المعلومات واتخاذ القرار بتنفيذ دورات تدريبية لمسؤولي مراكز المعلومات بالإدارات وفروع الشباب،مشددة على تشكيل تلك اللجان كامله من للتفتيش والهيئات للتفتيش سنويا، حيث أنشئت المديرية نظام جديد خلال الثلاث سنوات السابقة لاحكام الرقابة والتفتيش عشوائيا على الهيئات الشبابية والرياضية ماليا وإداريا وفنيا.

وأعلنت وكيل الوزارة، استمرار مبادرة «إسكندرية بتفرح» والإعداد للعديد من الأنشطة حتى نهاية أكتوبر ٢٠٢١، منها الفعاليات الرياضية والفنية والكشفية والثقافية والعلميه، مشيرة إلى أن اللجان تأتي في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالإهتمام بمتابعة الهيئات الشبابيه والرياضيه بشكل مستمر.

كما عقدت وكيل الوزارة، اجتماعاً ضم القيادات لوضع تصور لخطة العمل خلال الفترة القادمة من أنشطة ومبادرات ثقافية ورياضية وكشفيه وعلميه، وذلك لشغل أوقات الفراغ خلال الإجازة الصيفية والوصول إلى أكبر قدر من المستفيدين داخل المجتمع السكندرى، حيث تم اقتراح ان تنفيذ الانشطه في اماكن بعيده عن الاماكن المعتادة من ملاعب ومراكز شباب حيث يتم التنفيذ في الحدائق والشواطئ لرواد المكان حيث يتم تنفيذ مسابقات وألعاب صغيرة وتعليم رسم ودورات تنمية بشرية وحياتيه إلى جانب دورات تثقيفية.

وأكدت أنها تسعى إلى الوصول إلى كل مواطن سكندري شاب وفتاه ورجل وامرأه، مثمنة مشاركة ذوى القدرات والهمم وأكدت على توفير قدر كبير من تلك الانشطه لذوى الهمم وأنهم جزء لا يتجزأ من قاعده المستفيدين المستهدفة لديهم.

وقالت أن الأنشطة والمبادرات تبدأ في التنفيذ أول أغسطس المقبل وحتى نهاية أكتوبر.

رقمنة 136 هيئة شبابية ورياضية فى الاسكندرية .. واستمرار "اسكندرية بتفرح" حتى نهاية أكتوبر المقبل (صور)

رقمنة 136 هيئة شبابية ورياضية فى الاسكندرية .. واستمرار "اسكندرية بتفرح" حتى نهاية أكتوبر المقبل (صور)

رقمنة 136 هيئة شبابية ورياضية فى الاسكندرية .. واستمرار "اسكندرية بتفرح" حتى نهاية أكتوبر المقبل (صور)

رقمنة 136 هيئة شبابية ورياضية فى الاسكندرية .. واستمرار "اسكندرية بتفرح" حتى نهاية أكتوبر المقبل (صور)

رقمنة 136 هيئة شبابية ورياضية فى الاسكندرية .. واستمرار "اسكندرية بتفرح" حتى نهاية أكتوبر المقبل (صور)

رقمنة 136 هيئة شبابية ورياضية فى الاسكندرية .. واستمرار "اسكندرية بتفرح" حتى نهاية أكتوبر المقبل (صور)

رقمنة 136 هيئة شبابية ورياضية فى الاسكندرية .. واستمرار "اسكندرية بتفرح" حتى نهاية أكتوبر المقبل (صور)