أخبار عاجلة

مواعيد آخر جولتين للزمالك في الدوري -
مران الزمالك.. تقسيمة قوية وتألق شيكابالا وحمدي وفيصل -
مران الزمالك.. جمعة يواصل برنامجه التأهيلي -
مران الزمالك.. وعكة صحية تبعد حميد أحداد عن التدريبات -
أرقام برشلونة وريال سوسيداد: برايثوايت يخطف الأضواء في انطلاقة قوية للعملاق الكتالوني -
ضبط 25 قضية تموينية في أسوان -
كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك للقاء وادي دجلة -
برشلونة يهزم ريال سوسيداد في مباراة مثيرة -
اقتصادي: مصر لديها استراتيجية طويلة المدى للتعامل مع الشباب -
وسائل الإعلام: طالبان تبسط سيطرتها على جميع مناطق كابول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تعرَّف على ضوابط إسكان الزوّار والمعتمرين في فنادق "مكة والمدينة"

Print
تعرَّف على ضوابط إسكان الزوّار والمعتمرين في فنادق "مكة والمدينة" تعرَّف على ضوابط إسكان الزوّار والمعتمرين في فنادق "مكة والمدينة"
ذات تصنيف عالي الجودة وحسب المواصفات العالمية ووفق الإجراءات الاحترازية

تعرَّف على ضوابط إسكان الزوّار والمعتمرين في فنادق

أوضح عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة وعضو لجنة الفنادق بمكة المكرّمة هاني العميري؛ أن هناك أكثر من ٢٦٠ ألف غرفة فندقية بمكة المكرّمة بتصنيف عالي الجودة، وحسب المواصفات العالمية جاهزة لاستقبال المعتمرين سواء من الداخل أو الخارج خلال موسم العمرة.

وأكّد العميري؛ أنه يوجد في المدينة المنوّرة أكثر من ٧٠ ألف غرفة فندقية مخصّصة لإسكان زوّار المسجد النبوي.

وقال: هذه الفنادق والأبراج ذات تصنيف عالي الجودة، وحسب المواصفات العالمية وجميع الفنادق ملتزمة بتطبيق الاشتراطات الصحية وعملية التنظيف والتعقيم لكل المرافق على مدار الساعة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية من التباعد والفرز البصري.

وأضاف، من ضوابط خدمات سكن المعتمرين تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة ببروتوكولات مرافق الإيواء السياحية وتعيين موظف لاستقبال المعتمرين في الفندق لكل مجموعة وإنهاء إجراءات السكن.

وأشار العميري؛ إلى تخصيص 10 % من الغرف لعزل أي حالات اشتباه مباشرة إلى أن تقوم مديرية الشؤون الصحية بإكمال اللازم، إضافة إلى أنه لا يزيد عدد الأفراد على اثنين لكل غرفة مع تطبيق التباعد الاجتماعي بما لا يقل عن متر ونصف المتر بين الأسرة.

ولفت إلى أن من الضوابط أيضاً تعيين موظف لاستقبال المعتمرين في الفندق لكل مجموعة، وإنهاء إجراءات السكن، كذلك يجب تخصيص مشرفين وحرّاس أمن في كل فندق لتنظيم خروج المعتمرين والزوّار وتوفير المستلزمات كافة خلال فترة العزل.

وختم تصريحه، بقوله: يتم في الفنادق الالتزام بخروج الزوّار والمعتمرين من السكن وتفويجهم للصلاة أو أداء العمرة بموجب تصاريح تطبيق "اعتمرنا" وتطبيق البروتوكولات التي تعتمدها الجهات المختصّة في المطاعم والبوفيهات الموجودة داخل مقار السكن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رابطة دوري المحترفين تختار أجمل ثلاثة أهداف .. تعرف عليها

رابطة دوري المحترفين تختار أجمل ثلاثة أهداف .. تعرف عليها

صحيفة الجيش الأمريكي: "لقد انتهى الأمر في أفغانستان"

صحيفة الجيش الأمريكي: "لقد انتهى الأمر في أفغانستان"

السعودية تجلي أعضاء بعثتها الدبلوماسية في كابل

السعودية تجلي أعضاء بعثتها الدبلوماسية في كابل

مجلة عالمية تنشر ابتكاراً لمهندس سعودي يوفر المليارات بمجال تحلية المياه

مجلة عالمية تنشر ابتكاراً لمهندس سعودي يوفر المليارات بمجال تحلية المياه