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كيف تستفيد من هاتفك لـ30 عامًا؟.. خبير تقني يجيب

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كيف تستفيد من هاتفك لـ30 عامًا؟.. خبير تقني يجيب كيف تستفيد من هاتفك لـ30 عامًا؟.. خبير تقني يجيب
يمكن أن يخدمنا لأغراض متعددة ولفترات أطول بكثير

كيف تستفيد من هاتفك لـ30 عامًا؟.. خبير تقني يجيب

اعتاد الناس على استخدام الهواتف الذكية لبضع سنوات، ومن ثم التخلي عنها واستعمال أجهزة أحدث؛ فما هي أفضل الطرق للاستفادة من تلك الأجهزة لأطول مدة ممكنة؟

وقال الخبير التقني والمحلل في شركة Mobile Research Group، إلدار مورتازين: "عادة ما يكون العمر الافتراضي للهواتف الذكية الحديثة خمس سنوات تقريبًا، وهذه المدة تعتمد على دعم الشركة المصنعة للجهاز بالبرمجيات المطلوبة لتأدية الغرض المطلوب منه؛ لكن هذا الجهاز يمكن أن يخدمنا لأغراض متعددة ولفترات أطول بكثير، وقد تصل هذه المدة إلى 20 أو 30 عامًا".

وأضاف مورتازين: "في حال قرر المستخدم التخلي عن هاتفه القديم؛ يمكنه استعماله ككاميرا مراقبة منزلية بعد توصيله بشبكة الإنترنت أو حتى ككاميرا لمراقبة الأطفال في البيت.. استعمال الهاتف لهذه الأغراض يمكّن صاحبه من استعماله لسنوات طويلة، ولا يتطلب أن يكون الجهاز ذا مواصفات تقنية عالية جدًّا؛ ولكن في بنفس الوقت علينا أن نتذكر أن تعطل الجهاز في حال استعماله لغير الأغراض الأساسية المخصص لها؛ لن يكون مسؤولية الشركة المصنعة".

ويشير بعض الخبراء -وفق " اليوم"- إلى أن أصحاب الهواتف الذكية بإمكانهم الاستفادة من هذه الأجهزة بعدة طرق أيضًا في حال قرروا استبدالها بأجهزة أحدث؛ إذ يمكن استعمال الهاتف القديم كأداة لتحديد المواقع في السيارة على سبيل المثال، أو حتى كجهاز تلفاز صغير محمول، أو كأداة للتحكم عن بُعد بأجهزة التلفاز والإلكترونيات الأخرى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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