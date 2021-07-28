القبض على مسافر بنجلاديشي حاول تهريب 9 آلاف حبة مخدرة إلى المملكة

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عُثر عليها داخل حقائبه أثناء عملية تفتيش روتينية بمطار شاه جلال الدولي

ألقت الجهات الأمنية في مطار شاه جلال الدولي في العاصمة البنجلاديشية، دكا، صباح اليوم الأربعاء القبضَ على مسافر حاول تهريب 9 آلاف حبة يابا المخدرة إلى السعودية.

وذكرت صحيفة "bdnews24" البنجلاديشية، أن المتهم يُدعى صدام (32 عامًا) من الجنسية البنجلاديشية، حاول تهريب الحبوب المخدرة إلى مدينة الدمام في السعودية.

وقال "ضياء الحق"، مسؤول الأمن في المطار: إن المتهم كان من المفترض أن يستقل طائرة تابعة للطيران العماني، واكتشف رجال الأمن المخدرات داخل حقائبه أثناء عملية تفتيش روتينية.