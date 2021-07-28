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القبض على مسافر بنجلاديشي حاول تهريب 9 آلاف حبة مخدرة إلى المملكة

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عُثر عليها داخل حقائبه أثناء عملية تفتيش روتينية بمطار شاه جلال الدولي

القبض على مسافر بنجلاديشي حاول تهريب 9 آلاف حبة مخدرة إلى المملكة

ألقت الجهات الأمنية في مطار شاه جلال الدولي في العاصمة البنجلاديشية، دكا، صباح اليوم الأربعاء القبضَ على مسافر حاول تهريب 9 آلاف حبة يابا المخدرة إلى .

وذكرت صحيفة "bdnews24" البنجلاديشية، أن المتهم يُدعى صدام (32 عامًا) من الجنسية البنجلاديشية، حاول تهريب الحبوب المخدرة إلى مدينة الدمام في السعودية.

وقال "ضياء الحق"، مسؤول الأمن في المطار: إن المتهم كان من المفترض أن يستقل طائرة تابعة للطيران العماني، واكتشف رجال الأمن المخدرات داخل حقائبه أثناء عملية تفتيش روتينية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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