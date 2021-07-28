تحقيقات موسعة في واقعة حريق خط «البوتومين» بميناء الإسكندرية (تفاصيل)

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أمر المستشار محمد لاشين، المحامي العام الاول لنيابات غرب الكلية بالاسكندرية، بإجراء تحقيقات موسعة في واقعة حريق نشب فجر اليوم بخط «البوتومين» الأسفلت بميناء الإسكندرية أثناء تفريغ شحنة على الرصيف، وندب خبراء الادلة الجنائية لمعاينة أثار الحريق وتحديد بدايته ونهايته، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال العاملين عن الحريق وكيفية نشوبه .

فيما انتقل فريق من نيابة الميناء، برئاسة المستشار محمد درويش، رئيس النيابة، وعمر غانم، مدير النيابة، وطه العشماوي، إلى مكان الحريق لإجراء المعاينة الأولية وحصر التلفيات وسؤال العاملين عن كيفية نشوب الحريق، وتوجه الفريق لسؤال أحد المصابين بالمستشفى وطلب ضم تقرير إصابته إلى محضر الواقعة، وأستعجل الفريق تقرير قوات الحماية المدنية.

وتوصلت معاينة النيابة أنه أثناء قيام إحدى السفن بتفريغ مادة «البوتومين» في جونة البترول حدث انسداد بالخط مما تسبب في انفجار كبير وتصاعد السنة اللهب في حوض البترول بجانب السفينة المتراكية على الرصيف 5/87 بحوض البترول.

كان اللواء محمود أبوعمرة مدير أمن ميناء الإسكندرية، تلقى إخطارا من الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغا بنشوب حريق أثناء قيام إحدى السفن بتفريغ في جونة البترول لمادة الأسفلت مما تسبب في انفجار كبير وتصاعد السنة اللهب في حوض البترول بجانب السفينه المتراكية على الرصيف 5/87 بحوض البترول.

على الفور انتقلت قوات من الحماية المدنية بمعداتها وسيارات الإطفاء وقاطرات الإطفاء التابعة للهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وتم السيطرة الكاملة على الحريق قبل امتداده، واخلاء السفينه من الرصيف والسيطرة على الأدخنة المتصاعدة عقب الإطفاء وتبريد أنبوب التفريغ دون وقوع أية خسائر في الأفراد أو الممتلكات.

بالمعاينة والفحص تبين أثناء تفريغ السفينه القادمة من ميرسين «تركيا» حمولتها 5653 طن بتومين «اسفلت» حدث انسداد في إحدى أنابيب خط التفريغ مما نتج عنه تصاعد ألسنة لهب وقد تم التعامل معها على الفور بنجاح بواسطة السفينه المفرغه.

وأسفر الحريق عن إصابة أمين شرطة يدعي السيد شعبان، من قسم المسطحات المائية المعين على تلك السفينة، بالرأس والبطن، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.