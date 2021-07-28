ارتياح بين طلاب الثانوية الأزهرية حول أداء امتحان اللغة الفرنسية بالشرقية

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أدى نحو 10 آلاف طالب وطالبة بالشعبة الأدبية بالشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة الشرقية، الأربعاء، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية الفرنسية، وسط تطبيق الإجراءات الإحترازية والأمنية.

وأبدى عدد من الطلاب سعادتهم لسهولة الامتحان، مؤكدين أن الامتحان جاء بشكل مباشر وفي متناولهم جميعًا وكان في مستوى الطالب المتوسط.

وتفقد الدكتور محمد السروي، وكيل المنطقة الأزهرية بالشرقية، سير أعمال امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية الفرنسية بعدد من اللجان، للاطمئنان على انتظام الامتحانات وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

واطمأن وكيل المنطقة أنه لا توجد أي شكوى من مستوى الامتحان، وأنه مطابق للمناهج المقررة، كما تأكد من مدى توفير كافة مستلزمات التعقيم والتطهير بمقر اللجنة، مؤكداً على ضرورة الالتزام بعملية تعقيم اللجنة يومياً حرصا على صحة وسلامة الجميع، موجها بضرورة توفير المناخ التربوي والهادئ للطلاب حتى يؤدى الطلاب امتحانهم في تركيز واستقرار.

كما تفقد رئيس المنطقة غرفة اختبار الشفوي واطمأن إلى كفاءة أجهزة الحاسب الآلي والكاميرا وكفاءة تسجيل الصوت والصورة لضمان حصول كل طالب على حقه، لافتا إلى أن غرفة عمليات الامتحانات على اتصال دائم ومستمر مع رؤساء لجان الشهادة الثانوية بكافة إدارات المنطقة لمتابعة سير الامتحانات والوقوف على معالجة أية مشكلات تواجه انتظام وانضباط اللجان والعمل على حلها فورا وتذليل كافة العقبات.