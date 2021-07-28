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جامعة طنطا بقائمة أفضل الجامعات العربية بتصنيف التايمز البريطاني

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جامعة طنطا بقائمة أفضل الجامعات العربية بتصنيف التايمز البريطاني جامعة طنطا بقائمة أفضل الجامعات العربية بتصنيف التايمز البريطاني

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أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، عن إدراج الجامعة في الإصدار الأول من تصنيف التايمز البريطاني لجامعات العالم العربي، حيث جاءت بالمرتبة الـ9 محليا على مستوى 31 جامعة مصرية بالتصنيف، كما حققت المرتبة 31 عربيا بمشاركة 125 جامعة عربية من 14 دولة بالتصنيف، موضحا أن تصنيف التايمز للجامعات العربية يهدف إلى إظهار قوة التعليم العالي بالعالم العربي بالاعتماد على نفس المعايير العالمية مع إجراء بعض التعديلات وتضمين مقاييس جديدة لتعكس مميزات ومهام الجامعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأكد «ذكى» حدوث طفرة غير مسبوقة بمكانة جامعة طنطا الدولية وقفزات بمعدل النشر الدولى حيث أحرزت الجامعة تقدما كبيرا بالتصنيفات العالمية خلال عام 2021، حيث دخلت لأول مرة في تصنيف شنغهاى للتخصصات الأكاديمية محققة المرتبة 401-500 على مستوى العالم، كما احتلت المركز الـ1010عالميًا والسابع محليًا في تصنيف «ليدن» الهولندى، كما ظهرت في تصنيف ال QS بالمركز 1201 دوليًا والخامس محليًا.

كما تجاوزت الاستشهادات العلمية بأبحاث جامعة طنطا المنشورة المعدل العالمى حيث وصل مؤشر الاستشهاد العلمى إلى 1.39 وهو أعلى من المعدل العالمي البالغ (1 )، مشيرا إلى أن ذلك حصاد تطوير منظومة البحث العلمى بالجامعة واتخاذ حزمة من الاجراءات لزيادة النشر الدولى منها زيادة مكافآت النشر الدولي والاهتمام بالأبحاث العلمية التطبيقية التي تخدم المجتمع وتساهم في دعم رؤية للتنمية المستدامة 2030 وخدمة الاهداف الوطنية والمشروعات القومية.

من جانبه، أوضح الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الجامعة تحرص على تشجيع ودعم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لنشر إنتاجهم العلمي في كبرى المجلات الدولية والمصنفة في قواعد البيانات العالمية.مشيرا إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات وتقديم المكافآت لمن يقوم بنشر إنتاجه العلمي في هذه الدوريات أو في كتاب منشور في دار نشر دولية أو فصل في كتاب وذلك طبقاً لمجموعة من الشروط والضوابط التي حددها مجلس الجامعة لدعم منظومة البحث العلمي داخل الجامعة، وانعكست نتائج هذه الإجراءات في زيادة عدد الأبحاث التي قام بنشرها باحثو الجامعة خلال النصف الأول من 2021.

المصرى اليوم

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