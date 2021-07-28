جامعة طنطا بقائمة أفضل الجامعات العربية بتصنيف التايمز البريطاني

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أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، عن إدراج الجامعة في الإصدار الأول من تصنيف التايمز البريطاني لجامعات العالم العربي، حيث جاءت بالمرتبة الـ9 محليا على مستوى 31 جامعة مصرية بالتصنيف، كما حققت المرتبة 31 عربيا بمشاركة 125 جامعة عربية من 14 دولة بالتصنيف، موضحا أن تصنيف التايمز للجامعات العربية يهدف إلى إظهار قوة التعليم العالي بالعالم العربي بالاعتماد على نفس المعايير العالمية مع إجراء بعض التعديلات وتضمين مقاييس جديدة لتعكس مميزات ومهام الجامعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكد «ذكى» حدوث طفرة غير مسبوقة بمكانة جامعة طنطا الدولية وقفزات بمعدل النشر الدولى حيث أحرزت الجامعة تقدما كبيرا بالتصنيفات العالمية خلال عام 2021، حيث دخلت لأول مرة في تصنيف شنغهاى للتخصصات الأكاديمية محققة المرتبة 401-500 على مستوى العالم، كما احتلت المركز الـ1010عالميًا والسابع محليًا في تصنيف «ليدن» الهولندى، كما ظهرت في تصنيف ال QS بالمركز 1201 دوليًا والخامس محليًا.
كما تجاوزت الاستشهادات العلمية بأبحاث جامعة طنطا المنشورة المعدل العالمى حيث وصل مؤشر الاستشهاد العلمى إلى 1.39 وهو أعلى من المعدل العالمي البالغ (1 )، مشيرا إلى أن ذلك حصاد تطوير منظومة البحث العلمى بالجامعة واتخاذ حزمة من الاجراءات لزيادة النشر الدولى منها زيادة مكافآت النشر الدولي والاهتمام بالأبحاث العلمية التطبيقية التي تخدم المجتمع وتساهم في دعم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وخدمة الاهداف الوطنية والمشروعات القومية.
من جانبه، أوضح الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الجامعة تحرص على تشجيع ودعم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لنشر إنتاجهم العلمي في كبرى المجلات الدولية والمصنفة في قواعد البيانات العالمية.مشيرا إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات وتقديم المكافآت لمن يقوم بنشر إنتاجه العلمي في هذه الدوريات أو في كتاب منشور في دار نشر دولية أو فصل في كتاب وذلك طبقاً لمجموعة من الشروط والضوابط التي حددها مجلس الجامعة لدعم منظومة البحث العلمي داخل الجامعة، وانعكست نتائج هذه الإجراءات في زيادة عدد الأبحاث التي قام بنشرها باحثو الجامعة خلال النصف الأول من 2021.