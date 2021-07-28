صحة قنا: تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ٣١١٦٢ مواطنًا خلال النصف الأول من 2021

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أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح، مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا، أنه قد تم تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان ل ٣١١٦٢ مواطن من خلال ٢٩ قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى مراكز المحافظة خلال النصف الأول من العام الجارى.

وأوضح أن القوافل التي تم تنفيذها نجحت في إجراء فحوصات معملية لعدد ١٩٩٣ مواطن، وإصدار ١٧١ قرار علاج على نفقة الدولة للمواطنين المستحقين، بالإضافة إلى تحويل ٢٥٨ مواطن إلى المستشفيات العامة والمركزية لإستكمال العلاج، هذا بخلاف عقد ندوات تثقيفة صحية لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين.

وأضاف أن هذه القوافل الطبية المجانية تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية داخل مناطق اقامتهم، مؤكدا على استمرار تنظيم القوافل الطبية المجانية بجميع مراكز المحافظة مع مراعاة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .