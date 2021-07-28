«تعليم الإسكندرية» تحصد المركزين الأول والخامس بدبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصدت مديرية التربية والتعليم في الاسكندرية، بقيادة الدكتور محمد سعد محمد وكيل أول الوزارة، المركزين الأول والخامس جمهوري في امتحان الدبلوم الفني للصم وضعاف السمع للعام الدراسي 2020 / 2021.

وقال «سعد»، أن الطالبة روان محمد جابر محمد أحمد، بمدرسة أمل الحضرة بإدارة وسط التعليمية، حصلت على مجموع 481 بنسبة 96.2 %، كما حصلت الطالبة مريم عادل جلال أحمد محمد بمدرسة أمل الحضرة أيضًـا على مجموع 468 بنسبة 93.6 %.

وأوضح أن نتيجة دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع، سيتم اضافتها للتنسيق الإلكتروني بالجامعات للمرة الأولى هذا العام، وسيتم تكريم أوائل الشهادات العامة الحاصلين على مراكز جمهوري أو أوائل المحافظة في احتفالية خاصة بهم تقديرًا لتفوقهم وتشجيعًـا لأقرانهم .