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انتظام امتحانات الثانوية العامة للشعبة العلمية بشمال سيناء

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انتظام امتحانات الثانوية العامة للشعبة العلمية بشمال سيناء انتظام امتحانات الثانوية العامة للشعبة العلمية بشمال سيناء

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انتظمت، اليوم الأربعاء، امتحانات الثانوية العامة للشعبة العلمية بشمال سيناء، وذلك وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة.

وأعلن حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن الامتحانات يؤديها طلاب الشعبة العلمية في مادة الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا ) لمدة ساعتين، مؤكدا على تطهير وتعقيم اللجان قبل بدء الامتحانات، ومراعاة التباعد الاجتماعى بين الطلاب، ومشددا على عدم دخول الموبايل أو أي أجهزة من شأنها التصوير بغرض نشر الامتحان.

وأشار ‘لى أن اجمالى عدد طلاب الشعبة العلمية 2075 طالبا وطالبة ( 1819طالبا وطالبة علوم، و256 طالبا وطالبة رياضيات ) موزعين على عدد 23 لجنة بواقع: 9 لجان بالعريش، 3 لجان بالشيخ زويد، 10 لجان ببئر العبد، ولجنة واحدة بنخل .

وأعلن عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المديرية بالعريش وغرف عمليات أخرى فرعية في الادارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات وحل المشكلات الطارئة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة.

كما أشار إلى توفير كافة احتياجات الطلاب داخل اللجان من مياه وتهوية وأدوات تعقيم وكمامات وغيرها لتيسير آداء الطلاب الامتحانات، علاوة على وجود طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة وتواجد سيارة اسعاف في محيط كل لجنة لتكون جاهزة في حالة الطوارئ.

المصرى اليوم

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