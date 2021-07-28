محافظ أسوان يعتمد حركة تغييرات واسعة لـ52 قيادة محلية جديدة

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اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، حركة تغييرات واسعة وشاملة لـ 52 قيادة محلية جديدة منهم 12 قيادة كثمرة للمسابقة التي تم الإعلان عنها في مايو الماضى ثم تنظيمها في يونيو المنقضى معظمهم من الشباب الذي يعمل بالمحليات لأول مرة، بجانب 40 قيادة ضمن حركة تنقلات للقدامى منهم بما يحقق صالح العمل، وهى تضم نواب ومساعدي وسكرتيري رؤساء المراكز والمدن، بجانب رؤساء وسكرتيري القرى، بالإضافة إلى رؤساء الأحياء.

وأكد اللواء أشرف عطية على أن حركة المحليات الشاملة شهدت تغييرات شاملة في قيادات الأدارة المحلية بدءاً من نائب رئيس مركز إلى رئيس حى مروراً بسكرتير مركز ومدينة ورئيس قرية وسكرتير قرية سواء من خلال المسابقة أو إجراء تقييم لكافة شاغلى الوظائف المشار إليها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير منظومة العمل الحكومى والإدارى، لافتاً إلى أن هذه التغييرات تستهدف تنشيط العمل الميدانى ليل نهار والتعامل السريع مع المشاكل والمطالب الجماهيرية بما يحقق جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ليساهم ذلك في تحسين مستوى معيشتهم، وهو الذي يتوازى مع محاربة الفساد الإداري بوجوه جديدة يتم اختيارها وفق ضوابط وقواعد صارمة.

وكشف محافظ أسوان أن القيادات المحلية الجديدة تم إختيارها بعيداً عن المجاملات بلجنة متميزة ومحايدة ضمت المتخصصين، علاوة على التأكد من توافر صفات النزاهة والالتزام الإداري والشخصي من خلال الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه سيتم تنظيم دورة تدريبية مكثفة لهم لمدة أسبوع يحاضر فيها المتخصصون وأصحاب الخبرات، حتى تستطيع القيادات الجديدة الإلمام بمهامهم ويصبحوا عناصر متميزة قادرة على النهوض بمحافظة أسوان في جميع المجالات.