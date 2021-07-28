رئيس أساقفة الإسكندرية يطمئن على أوضاع الكنيسة الأسقفية في تونس

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أجرى الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، اتصالًا هاتفيا بالقس فرانك برناردي راعي الكنيسة الأسقفية بتونس، الأربعاء، حيث تعتبر دولة تونس من الدول التابعة لإقليم الإسكندرية وضمن ايبارشية شمال إفريقيا.

واطمأن رئيس الأساقفة خلال اتصاله على أوضاع الكنيسة ورعاياها في تونس في ظل عدم الاستقرار السياسي الذي تشهده البلاد متمنيًا السلامة للجميع والتقدم والتنمية لتونس الشقيق، وصلى للرئيس التونسي قيس سعيد أن يهبه الله الحكمة في تدبير شؤون البلاد وأن ينعم على الشعب التونسي الشقيق بالأمن والاستقرار والتنمية والتقدم وأن يعضد المسئولين هناك لتجاوز تحديات المرحلة المقبلة.

من جانبه، قدم القس فرانك برناردي الشكر لرئيس الأساقفة على اتصاله الهاتفي مؤكدًا إن الكنيسة الأسقفية بتونس والشعب وكل الخدام يصلون لكي تعبر البلاد تلك الظروف الصعبة.

ولفت راعي الكنيسة الأسقفية في تونس إنهم في العزل الاحترازي بسبب انتشار فيروس كورونا في تونس.

وفى سياق متصل، ترأس الدكتور سامى فوزى صلوات خدمة تثبيت (إعلان انضمام الشخص لعضوية الكنيسة الأسقفية) لـ10 من أعضاء كنيسة القديس ميخائيل وجميع الملائكة الأسقفية بمصر الجديدة.

وقال المطران في عظة القداس من إنجيل يوحنا، هناك فرق كبير بين ما هو متاح وما نحتاج إليه وبين المعطى والمطلوب إذ يرسم الإنجيل مشهد خمسة آلاف شخص جائعين ومتعبين ويبحثون عن أي طعام ولا يتوفر لديهم سوى القليل (الخمسة أرغفة والسمكتين)، والمتاح لا يمكن أن يُسدد الاحتياج كذلك كلمة الله فكثيرين من البشر محتاجين لأن ينالوا خبز الحياة والمؤمنين الذين يحملون رسالة الإنجيل قليلين وسط الجوع الكثير.

كما اعتبر المطران في كلمته أن معجزة الأرغفة والسمكتين في الحاضر والآن هي في يد المسيح حيث لم تعد تشير معجزة الغلام إلى تضحية الغلام بل إلى قدرة المخلص المعجزية فيربط المسيح نفسه بضعفاتنا واحتياجاتنا وإيماننا الضعيف ونقترب منه لنأخذ منه لمسة مُحيية، مضيفًا: كانت الخمسة أرغفة والسمكتين في يد المسيح كافيين لإشباع الجموع فهما في أيدينا لا قيمة لهم ولكنها كافية عندما تتلامس مع يد السيد الرب المبارك القادر على كل شئ.

وتساءل: «هل تأتى بكل ما تملك وتضعه في يد المسيح؟ والعقل الذي تملكه هل هو في علاقة مع روح الله وتعاليمه؟ وأنا لا أقصد هنا أن كل إنسان من لديه إمكانيات عادية ستتحول إلى إمكانيات هائلة متميزة من خلال الإيمان بالمسيح ولكن ما أقوله هنا هو أن إمكانياتك العادية ستكون في يد المسيح كافية للدعوة التي يدعوك إليها وحمل رسالة الإنجيل.

شارك في صلاة التثبيت، الأرشيدياكون عماد باسيليوس (رئيس مجلس القساوسة) وراعى كنيسة القديس ميخائيل وجميع الملائكة والشماس سمير داود والقس إيهاب أيوب.

وخدمة صلاة التثبيت هي إعلان انضمام الشخص لعضوية الكنيسة الأسقفية، إذ يتعهد العضو الجديد أمام الأسقف والراعي والحضور جميعا أمام الله بحفظ الإيمان المسيحي وعقيدة الكنيسة الأسقفية.

رئيس أساقفة الاسكندرية يطمئن على أوضاع الكنيسة الاسقفية في تونس .. وقداس لتثبيت 10 أعضاء جدد