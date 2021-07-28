الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية 2021 على الموقع.. الرابط وموعد الإعلان فى المدارس

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تستطيع الآن معرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2021 على موقع وزارة التربية والتعليم بعد أن اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الثلاثاء، نتيجة الدبلومات الفنية عن الدور الأول للعام الدراسي 2020/ 2021، وقدم الوزير التهنئة للأوائل الدبلومات الفنية 2021، وتمنى لهم مزيدًا من التفوق في حياتهم المستقبلية.

ويبلغ عدد الطلاب المقيدين فى الصف الثالث الثانوي الفني أكثر من 800 ألف والذين ينتظرون اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021، وارتفع البحث على جوجل عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021، لكل من الدبلومات الفنية 2021، وهي الدبلوم الصناعي 2021 وأيضًا الدبلوم التجارى 2021 وكذلك الدبلوم الزراعي 2021 بالإضافة إلي دبلوم الفنادق 2021، وكانت أكثر الدبلومات الفنية بحثًا على شبكة الانترنت اليوم هي نتيجة الصف الثالث الثانوي الصناعي 2021.

أرسلت وزارة التربية والتعليم مخاطبات إلي مديريات التربية والتعليم فى المحافظات بارسال مندوب صباح اليوم الأربعاء 28 يوليو 2021 من كل مديرية تعليمية إلي لجان النظام والمراقبة لاستلام نتيجة الدبلومات الفنية 2021، على ألا يتم فتح النتيجة وأرسالها إلي الإدارات التعليمية والمدارس إلا بعد اعتمادها رسميًا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وفي ذات الوقت يتم وضع تشغيل رابط النتيجة على موقع الوزارة.

وأوضح الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن الطلاب المقيدين فى الدبلومات الفنية 2021 يبلغ عددهم عدد 816 ألفًا و948 طالبًا وطالبة، وعدد الطلاب الذين حضروا الإمتحان بلغ عددهم 776 ألفًا و20 طالبًا وطالبة، منهم 18 ألفًا و110 طالبة وطالبة مقيدين فى الدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات، و757 ألفًا و541 مقيدين فى الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات، كما يبلغ عدد الحاضرين فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية 369 طالبًا وطالبة.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 (تم تشغيله الآن)

يبدأ رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 فى العمل عقب بعد اعتماد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لنتائج الدبلومات الفنية 2021 اليوم الأربعاء، ونقدم هنا الرابط الصحيح الخاص بالنتيجة يجب الضغط عليه هنا رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 .

كيفية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021

تستطيع الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية عبر الدخول على موقع من الرابط بأعلي ثم اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي (الرابط بأعلي).

يقوم الطالب باختيار اسم الدبلوم المسجل فيه (الدبلوم الصناعي / الدبلوم الزراعي / الدبلوم التجاري / الدبلوم الفندقي ).

يقوم الطالب بكتابة رقم جلوسه.

يضغط الطالب بعد الانتهاء على زر عرض النتيجة.

مواعيد تقديم التظلمات من نتيجة الدبلومات الفنية

يستطيع طلاب الدبلومات الفنية 2021 بعد اعلان النتيجة التقدم بتظلم من النتيجة فى المواد التى غير مقتتعين بدرجاتهم فيها وفق القواعد المعلنة من وزارة التربية والتعليم وذلك فى اليوم من اليوم التالي مباشرة لاعتماد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، رسميًا نتيجة الدبلومات الفنية.

أوائل الدبلومات الفنية 2021

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أسماء أوائل طلاب الدبلومات الفنية وقال الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، إن الطلبة أوائل الدبلومات الفنية هذا العام بلغ عددهم 22 طالبا وطالبة منهم 16 طالبة و6 من الطلاب من عدد 14 محافظة من محافظات الجمهورية.

إعلان أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2021 by hamdy kassem on Scribd

عدد الطلاب الناجحين فى الدبلومات الفنية

بلغ عدد الطلاب الحاضر فى إمتحانات الدبلومات الفنية 776 ألفًا و20 من الطلاب، كما بلغ إجمالي عدد الناجحين 531 ألفًا و50 طالبًا وطالبة وبلغت نسبة النجاح فى الدبلومات 68.43 %.

مواعيد امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

تبدأ امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 14 أغسطس 2021، ويبلغ إجمالي الطلاب الذين سيؤدون امتحان الدور الثاني 212 ألفًا و391 طالبًا وطالبة بنسبة 27.37 %، بينما يبلغ عدد الطلاب الراسبين الذين لا يحق لهم دخول امتحانات الدور الثاني 32 ألفًا و565 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح 4.20 %.

نسب النجاح في الدبلومات الفنية 2021

الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات:

التعليم الفنى الثانوى التجارى نسبة النجاح 95.53% بزيادة مقدارها 1.77% عن العام الماضى.

التعليم الفنى الثانوى الفندقى نسبة النجاح 83.76% بزيادة مقدارها 17.29% عن العام الماضى.

التعليم الفنى الثانوى الزراعى نسبة النجاح 60.99% بإنخفاض مقداره 3.14% عن العام الماضى.

التعليم الفنى الثانوى الصناعى نسبة النجاح 79.06% بإنخفاض مقداره 5.23% عن العام الماضى.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب الناجحين فى نظام السنوات الخمس 15 ألفًا و298 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح 84.47% بزيادة 1.99% عن العام الماضى.

الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات:

التعليم الفنى الثانوى الصناعى نسبة النجاح 71.50% بزيادة مقدارها 6.13% عن العام الماضى.

التعليم الفنى الثانوى التجارى نسبة النجاح 72.40% بزيادة مقدارها 13.52% عن العام الماضى.

التعليم الفنى الثانوى الزراعى نسبة النجاح 53.72% بزيادة مقدارها 5.46% عن العام الماضى.

التعليم الفنى الثانوى الفندقى نسبة النجاح 88.38% بزيادة مقدارها 8.43% عن العام الماضى.

دبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية:

بدأت تخريج أول دفعة هذا العام وبلغ عدد الطلاب الحاضرين 369 طالبًا وطالبة بنسبة النجاح 89.97%.

دبلوم مدارس التعليم والتدريب المزدوج:

بلغ عدد الطلاب الحاضرين 17 ألفًا و548 طالبًا وطالبة ونسبة النجاح 85.44% بزيادة مقدارها 5.72% عن العام الماضى.

دبلوم مدارس الإعداد المهنى:

بلغ عدد الطلاب الحاضرين 69 ألفًا و855 طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 42.82% بزيادة 3.17% عن العام الماضى.

دبلوم مدارس الدمج:

بلغ عدد طلاب الدمج الحاضرين 3 آلاف و207 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح 87.94%.

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رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الصحيح .. والموعد النهائي

