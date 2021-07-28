«بيطري المنوفية»: التحفظ على أسماك منتهية الصلاحية بقويسنا

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وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بتشديد الرقابة على الأسواق وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والدواجن بنطاق المحافظة وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة للوقوف علي مدي صلاحية المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.

وفي هذا الإطار، شنت مديرية الطب البيطرى بالمنوفية بالتنسيق مع مديرية التموين حملة تفتيشية مكبرة على محلات الجزارة واللحوم المجمدة بنطاق المحافظة، أسفرت عن ضبط 40 كجم لحوم بلدى بمحل جزارة بمنوف مذبوحة خارج السلخانة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، بالإضافة إلى التحفظ على 43 كجم أسماك غير صالحة للاستهلاك بقويسنا وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع مديريات الخدمات والأجهزة الأمنية باستمرار شن الحملات التفتيشية لمواجهة مروجي اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية للحد من انتشار السلع المغشوشة حفاظاً على حقوق المواطنين .