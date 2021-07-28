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دور العرض تستبعد فيلم «ماما حامل» من شاشاتها (تعرف على السبب)

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دور العرض تستبعد فيلم «ماما حامل» من شاشاتها (تعرف على السبب) دور العرض تستبعد فيلم «ماما حامل» من شاشاتها (تعرف على السبب)

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أضطرت عدد كبير من دور العرض السينمائي لرفع فيلم «ماما حامل» من السينمات بعد تراجع إيراداته بشكل كبير جدًا على مدار الأسبوع الماضي،بإجمالي 8106 جنيه فقط، في ثامن أسابيع عرضه تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، بطولة ليلى علوي، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، محمد سلام، نانسى صلاح، هدى الأتربى، شريف دسوقى، هدى مجد، سامي مغاورى، بدرية طلبة وسارة عبدالرحمن، تدور أحداثه في إطار كوميدى حول أسرة ليلى علوى المتزوجة من بيومى فؤاد ولديهما ابنان هما حمدي الميرغنى ومحمد سلام أحدهما طبيب والآخر مخرج إعلانات لا يريدان خوض تجربة الزواج، رغم محاولات والديهما، ثم تفاجأ الأسرة بحمل ليلى علوى، ووصل إجمالي إيراداته إلى 4 مليون و377 ألف جنيه.

المصرى اليوم

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