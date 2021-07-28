«ماما حامل» يخيب آمال صناعه ويكتفي بـ8 آلاف جنيه في 6 أيام

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تراجعت إيرادات فيلم «ماما حامل» على مدار الأسبوع الماضي، واكتفى في 6 أيام عرض بإجمالي 8106 جنيه فقط، في ثامن أسابيع عرضه.

الفيلم من تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، بطولة ليلى علوي، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، محمد سلام، نانسى صلاح، هدى الأتربى، شريف دسوقى، هدى مجد، سامي مغاورى، بدرية طلبة وسارة عبدالرحمن، تدور أحداثه في إطار كوميدى حول أسرة ليلى علوى المتزوجة من بيومى فؤاد ولديهما ابنان هما حمدي الميرغنى ومحمد سلام أحدهما طبيب والآخر مخرج إعلانات لا يريدان خوض تجربة الزواج، رغم محاولات والديهما، ثم تفاجأ الأسرة بحمل ليلى علوى، ووصل إجمالي إيراداته إلى 4 مليون و377 ألف جنيه.