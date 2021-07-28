أخبار عاجلة

رابطة دوري المحترفين تختار أجمل ثلاثة أهداف .. تعرف عليها -
مران الزمالك.. الونش وعبد الشافي راحة من التدريبات -
مران الزمالك.. تدريبات بدنية قوية للغائبين أمام الدراويش -
الرئيس الكوري الجنوبي يدعو لنظام قائم على غرار ألمانيا لإعادة توحيد الكوريتين -
تخفيض تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي في أسوان -
مران الزمالك.. تدريبات تأهيلية خفيفة للأساسيين أمام الإسماعيلى -
مران الزمالك.. جلسة خاصة بين المدير الفني وأوباما -
إقبال على مراكز تطعيم المسافرين للخارج بالشرقية -
مران الزمالك .. كارتيرون يُرتب برنامج التدريبات مع معاونيه -
سعد الحريري عن انفجار عكار: طفح الكيل! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

«ماما حامل» يخيب آمال صناعه ويكتفي بـ8 آلاف جنيه في 6 أيام

Print
«ماما حامل» يخيب آمال صناعه ويكتفي بـ8 آلاف جنيه في 6 أيام «ماما حامل» يخيب آمال صناعه ويكتفي بـ8 آلاف جنيه في 6 أيام

لاقتراحات اماكن الخروج

تراجعت إيرادات فيلم «ماما حامل» على مدار الأسبوع الماضي، واكتفى في 6 أيام عرض بإجمالي 8106 جنيه فقط، في ثامن أسابيع عرضه.

الفيلم من تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، بطولة ليلى علوي، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، محمد سلام، نانسى صلاح، هدى الأتربى، شريف دسوقى، هدى مجد، سامي مغاورى، بدرية طلبة وسارة عبدالرحمن، تدور أحداثه في إطار كوميدى حول أسرة ليلى علوى المتزوجة من بيومى فؤاد ولديهما ابنان هما حمدي الميرغنى ومحمد سلام أحدهما طبيب والآخر مخرج إعلانات لا يريدان خوض تجربة الزواج، رغم محاولات والديهما، ثم تفاجأ الأسرة بحمل ليلى علوى، ووصل إجمالي إيراداته إلى 4 مليون و377 ألف جنيه.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مران الزمالك.. الونش وعبد الشافي راحة من التدريبات

مران الزمالك.. الونش وعبد الشافي راحة من التدريبات

مران الزمالك.. تدريبات بدنية قوية للغائبين أمام الدراويش

مران الزمالك.. تدريبات بدنية قوية للغائبين أمام الدراويش

الرئيس الكوري الجنوبي يدعو لنظام قائم على غرار ألمانيا لإعادة توحيد الكوريتين

الرئيس الكوري الجنوبي يدعو لنظام قائم على غرار ألمانيا لإعادة توحيد الكوريتين

تخفيض تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي في أسوان

تخفيض تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي في أسوان