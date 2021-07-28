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الإرياني: موقف المملكة منع انجرار اليمن نحو الفوضى الشاملة

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الإرياني: موقف المملكة منع انجرار اليمن نحو الفوضى الشاملة الإرياني: موقف المملكة منع انجرار اليمن نحو الفوضى الشاملة
شدّد على ضرورة استمرار الضغط الدولي على ميليشيا الحوثي

الإرياني: موقف المملكة منع انجرار اليمن نحو الفوضى الشاملة

ثمّن وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني؛ عالياً الموقف الأخوي والإنساني النبيل للمملكة العربية تجاه اليمن في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية والإنسانية، مبيناً أن هذا الموقف مثّل عاملاً مهماً في منع انجرار البلاد نحو الفوضى الشاملة.

وأشار الإرياني؛ بحسب ما ورد في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، إلى أنه لولا الموقف الأخوي النبيل للمملكة، لانهارت الدولة بكل تفاصيلها وتحول اليمن إلى أكبر أزمة إنسانية.

وشدّد خلال لقائه السفير البريطاني لدى اليمن مايكل أرون؛ على ضرورة استمرار الضغط الدولي على ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، للانصياع للسلام ووقف الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بصورة يومية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وطالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، المجتمع الدولي، بإدراج ميليشيا الحوثي ضمن قوائم الإرهاب.

من جانبه، جدّد السفير البريطاني مايكل أرون؛ دعم بلاده للحكومة اليمنية، بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب اليمني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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