حقيقة وقف تجديد تراخيص شاحنات النقل الثقيل ببعض محافظات الجمهورية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الأربعاء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن وقف تجديد تراخيص شاحنات النقل الثقيل ببعض محافظات الجمهورية.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف تجديد تراخيص شاحنات النقل الثقيل ببعض محافظات الجمهورية، مُوضحةً أن كافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية مستمرة في تجديد ترخيص جميع أنواع المركبات بما فيهم شاحنات النقل الثقيل، بشرط استيفاء المركبة شروط الأمن والمتانة والتوافق البيئي، وخضوعها للفحص الفني، مع سداد الضرائب والرسوم المقررة بالقانون، مُشيرةً إلى أنه يتم وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يتضمن بيانات الشاحنة، وذلك بهدف تنظيم حركة المرور إلى جانب ضبط المخلفات المرورية إلكترونيًا.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين وفي حالة وجود أية استفسارات بهذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).