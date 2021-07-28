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رفع طن و100 متر أتربة ومخلفات في حملة نظافة بأرمنت غرب الأقصر

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رفع طن و100 متر أتربة ومخلفات في حملة نظافة بأرمنت غرب الأقصر رفع طن و100 متر أتربة ومخلفات في حملة نظافة بأرمنت غرب الأقصر

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أعلن العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة ارمنت غرب الأقصر بأن حملات النظافة والتجميل مستمرة يوميا من أجل الارتقاء بمنظومة النظافة وإظهار المدينة بالشكل الحضاري اللائق .

وأضاف أن الحملة استهدفت عدة مناطق حيويه بالمركز على مدار يومين متتاليين، حيث تم تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات الصلبة بشارع الشيخ عبدالباسط عبدالصمد ومنطقة النفق ومنطقة مستشفى الحميات بالمراعزة الشرقية وخلف العمارات السكنية بشارع الشهيد عبدالرحمن بارمنت الوابورات. وتم رفع ناتج إزالة العشش العشوائية وتم رفع اتربة وقمامة ومخالفات صلبه وناتج الإزالة باجمالي طول 700 متر .

كما تم استكمال العمل خلف العمارات السكنية بشارع الشهيد وتم تكثيف أعمال النظافة وتمهيد الطريق وتم رفع 400 متر، بطول 600 متر، بمعدات الوحدة المحلية تحت إشراف مدير مرافق المركز ومسؤلي أملاك الدولة ومسؤلي الاشغالات ومشرفين وعمال النظافة والتجميل .

جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الارتقاء بمستوى منظومة النظافة والتجميل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات.

المصرى اليوم

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