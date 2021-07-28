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اليوم ..محاكمة 22 متهما بـ «داعش العمرانية»

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اليوم ..محاكمة 22 متهما بـ «داعش العمرانية» اليوم ..محاكمة 22 متهما بـ «داعش العمرانية»

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تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، محاكمة 22 متهمًا بالإنضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة العمرانية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«داعش العمرانية».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور على عمارة.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهم خلال الفترة من عام 2015 حتى 7 سبتمبر 2019 تولوا قيادة جماعة إرهابية والشروع في قتل ضابط وفرد شرطة وتخريب ممتلكات عامة «سيارات شرطة».

ووجهت النيابة للمتهمين الأول والثاني الشروع في قتل أفراد شرطة وتخريب ممتلكات عامة ورصد سيارة شرطة والتخطيط لسرقتها وحيازة أسلحة نارية «بنادق ومسدسات خرطوش».

المصرى اليوم

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