بسبب الجيرة..تجديد حبس 5 أشخاص متهمين بإصابة طفل في مشاجرة بالأسلحة النارية بشبرا الخيمة

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة حبس 5 متهمين بإصابة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات بطلق ناري من فرد خرطوش أثناء قيامهم بالتشاجر بالأسلحة النارية والشوم في منطقة الكابلات بقسم ثان شبرا الخيمة 15 يوم على ذمة التحقيق.

ويواجة المتهمون تهم حيازة سلان ناري بدون ترخيص وإصابة طفل وتعريض حياته للخطر، واستعجلت النيابة تقرير طبي حول حالة الطفل بالمستشفى لإمكانية سؤالة في الواقعة، كما أستعجلت تحريات المباحث حول الواقعه وأرسلت النيابة السلاح المضبوط للمعمل الجنائي.

واعترف المتهمون أمام زياد الباسل مدير نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة بإشراف المستشار محمد خليفة رئيس النيابة بأنه توجد خلافات جيرة بينهم البعض وتبادل أطراف المشاجرة الاتهامات فيما بينهم.

بداية الواقعة عندما تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بنشوب مشاجرة بين طرفين بمنطقة الكابلات دائرة القسم ووجود طفل مصاب عمره 9 سنوات.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا بالواقعة فانتقلت قوة أمنية وتبين إصابة طفل 9 سنوات بطلق ناري في البطن وتم نقله للمستشفي للعلاج، وتبين أن الطفل المصاب كان عند خالته وقام ابن خالته بإلقاء طوبة على منزل جيرانهم فنشبت مشاجرة بين الطرفين وتم إحتجاز ابن خالته ولدى تدخل والده ووالدته لحل المشكلة نشبت المشاجرة بين الطرفين وأطلق احد الأشخاص من الطرف الثاني الرصاص على الطرف الأخر فأصيب الطفل الذي كان متواجدا في مكان المشاجرة وتم نقله للمستشفي ويخضع للعلاج الآن.

وألقت أجهزة الامن القبض على 5 أشخاص من الطرفين، وتم إحراز السلاح الناري المستخدم في الواقعة، وقرر زياد الباسل مدير النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق وجدد لهم قاضي المعارضات حبسهم.